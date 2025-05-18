Фіцо заявив про готовність підтримати референдум у Словаччині про скасування санкцій проти рф
18 травня 2025, 12:22
Фото: news.yahoo.com
"Я завжди говорив, що ми будемо дивитися, чи не шкодять санкції Словацькій Республіці", наголосив Фіцо
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що у його країні розглядають можливість скасування майбутніх санкцій проти росії й можуть провести для цього відповідний референдум.
Про це пише словацьке видання SME.
Політика запитали про заклики в Словаччині провести референдум щодо скасування санкцій проти рф. Він відповів, що, на його думку, референдум щодо цього не потрібен, але, якщо буде такий референдум буде, то прем'єр Словаччини його підтримає.
Також Фіцо вважає, що останні пропозиції швидко ухвалити великий пакет санкцій проти росії виглядають недоречними й додав, що такі санкції лише поглиблюють протистояння між росією та Україною.
"Я завжди говорив, що ми будемо дивитися, чи не шкодять санкції Словацькій Республіці. Якщо є якісь санкції, які можуть зашкодити Словацькій Республіці, ми накладемо на них вето", – зазначив він.