Фіцо заявив про готовність підтримати референдум у Словаччині про скасування санкцій проти рф

"Я завжди говорив, що ми будемо дивитися, чи не шкодять санкції Словацькій Республіці", наголосив Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що у його країні розглядають можливість скасування майбутніх санкцій проти росії й можуть провести для цього відповідний референдум.

Про це пише словацьке видання SME.

Політика запитали про заклики в Словаччині провести референдум щодо скасування санкцій проти рф. Він відповів, що, на його думку, референдум щодо цього не потрібен, але, якщо буде такий референдум буде, то прем'єр Словаччини його підтримає.