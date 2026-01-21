Фокстрот: розвинена мережа магазинів + онлайн — максимальна зручність для клієнта

Сучасний покупець не хоче обирати між "швидко в інтернеті" та "надійно в магазині". Він вимагає всього й одразу: клацнути в смартфоні, поки вариться ранкова кава, а забрати новенький гаджет по дорозі з роботи, попередньо потримавши його в руках.

Саме таку модель — омніканальність — успішно реалізував Foxtrot. У цьому матеріалі розповідаємо, як ритейлер поєднав цифрові технології з потужною мережею магазинів, яку роль у виборі техніки відіграє експертна підтримка та які сервісні рішення роблять покупку максимально простою та безпечною для кожного.

Онлайн-простір: коли магазин у твоїй кишені

Цифрова трансформація Фокстрот сьогодні задає стандарти ринку. Сайт foxtrot.com.ua та мобільний застосунок надають доступ до «нескінченної полиці» з асортиментом, значно ширшим за можливості будь-якого фізичного магазину.

Для користувача це означає свободу та швидкість. Авдиторія мобільного застосунку обирає цей шлях через зручність: інтуїтивний пошук, детальні характеристики та реальні відгуки дозволяють зробити зважений вибір за лічені хвилини.

Окремий рівень зручності — оплата. Фокстрот пропонує не лише класичні розрахунки, а й оплату через Apple Pay, Google Pay та чат-боти у Viber і Telegram, відповідаючи на запити цифрового покоління.

Офлайн-мережа: простір доступності та довіри

Попри розквіт e-commerce, фізичні магазини залишаються основою бренду. Мережа налічує понад 120 магазинів у 68 містах України. Це гарантія того, що Фокстрот завжди поруч — у вашому районі чи торговому центрі.

Сьогодні магазини мережі — це простори для досвіду. Сюди приходять, щоб перевірити якість зображення нового телевізора, протестувати звучання навушників або оцінити ергономіку смартфона. До того ж це найнадійніша точка видачі інтернет-замовлень: замовив онлайн — забрав офлайн без черг та очікування кур’єра.

Особлива гордість компанії — ініціатива "Безбар’єрний Фокстрот". Ритейлер адаптує магазини для людей з різними потребами. Зокрема, у всіх точках доступна послуга онлайн-консультації жестовою мовою для клієнтів з порушеннями слуху. Це демонструє, що технології мають бути доступними кожному.

Фокстрот — ваш експерт і персональний помічник

У світі, де технології постійно оновлюються, Фокстрот стає надійним гідом:

Професійна команда. Консультанти проходять регулярні навчання від світових виробників. Вони знають реальні сценарії використання техніки, а застосунок FoxyHUB дозволяє їм миттєво знайти товар або оформити замовлення прямо біля полиці. Офіційна техніка. Фокстрот пропонує виключно сертифікований товар з офіційною гарантією. У 2026 році це залишається фундаментом безпеки вашої покупки. Вигода з "ФоксFan". Програма лояльності стала справжнім клубом для своїх. Понад 96% покупок здійснюються з використанням бонусної картки — клієнти цінують вигоду кешбеку та персональних пропозицій, повертаючись до Фокстрот знову і знову. Кредитні умови. Співпраця з провідними банками забезпечує одні з найкращих умов розстрочки на ринку, роблячи техніку доступною тут і зараз.

Фокстрот у 2026 році — це надійний партнер, який економить ваш час в онлайні, дарує емоції в офлайні та гарантує якість на кожному етапі: від першого клаца до увімкнення нового гаджета вдома.