Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
РекламаCУСПІЛЬСТВО

Фокстрот: розвинена мережа магазинів + онлайн — максимальна зручність для клієнта

21 січня 2026, 10:58
Фокстрот: розвинена мережа магазинів + онлайн — максимальна зручність для клієнта

Сучасний покупець не хоче обирати між "швидко в інтернеті" та "надійно в магазині". Він вимагає всього й одразу: клацнути в смартфоні, поки вариться ранкова кава, а забрати новенький гаджет по дорозі з роботи, попередньо потримавши його в руках.

Саме таку модель — омніканальність — успішно реалізував Foxtrot. У цьому матеріалі розповідаємо, як ритейлер поєднав цифрові технології з потужною мережею магазинів, яку роль у виборі техніки відіграє експертна підтримка та які сервісні рішення роблять покупку максимально простою та безпечною для кожного.

Онлайн-простір: коли магазин у твоїй кишені

Цифрова трансформація Фокстрот сьогодні задає стандарти ринку. Сайт foxtrot.com.ua та мобільний застосунок надають доступ до «нескінченної полиці» з асортиментом, значно ширшим за можливості будь-якого фізичного магазину.

Для користувача це означає свободу та швидкість. Авдиторія мобільного застосунку обирає цей шлях через зручність: інтуїтивний пошук, детальні характеристики та реальні відгуки дозволяють зробити зважений вибір за лічені хвилини.

Окремий рівень зручності — оплата. Фокстрот пропонує не лише класичні розрахунки, а й оплату через Apple Pay, Google Pay та чат-боти у Viber і Telegram, відповідаючи на запити цифрового покоління.

Офлайн-мережа: простір доступності та довіри

Попри розквіт e-commerce, фізичні магазини залишаються основою бренду. Мережа налічує понад 120 магазинів у 68 містах України. Це гарантія того, що Фокстрот завжди поруч — у вашому районі чи торговому центрі.

Сьогодні магазини мережі — це простори для досвіду. Сюди приходять, щоб перевірити якість зображення нового телевізора, протестувати звучання навушників або оцінити ергономіку смартфона. До того ж це найнадійніша точка видачі інтернет-замовлень: замовив онлайн — забрав офлайн без черг та очікування кур’єра.

Особлива гордість компанії — ініціатива "Безбар’єрний Фокстрот". Ритейлер адаптує магазини для людей з різними потребами. Зокрема, у всіх точках доступна послуга онлайн-консультації жестовою мовою для клієнтів з порушеннями слуху. Це демонструє, що технології мають бути доступними кожному.

Фокстрот — ваш експерт і персональний помічник

У світі, де технології постійно оновлюються, Фокстрот стає надійним гідом:

  1. Професійна команда. Консультанти проходять регулярні навчання від світових виробників. Вони знають реальні сценарії використання техніки, а застосунок FoxyHUB дозволяє їм миттєво знайти товар або оформити замовлення прямо біля полиці.
  2. Офіційна техніка. Фокстрот пропонує виключно сертифікований товар з офіційною гарантією. У 2026 році це залишається фундаментом безпеки вашої покупки.
  3. Вигода з "ФоксFan". Програма лояльності стала справжнім клубом для своїх. Понад 96% покупок здійснюються з використанням бонусної картки — клієнти цінують вигоду кешбеку та персональних пропозицій, повертаючись до Фокстрот знову і знову.
  4. Кредитні умови. Співпраця з провідними банками забезпечує одні з найкращих умов розстрочки на ринку, роблячи техніку доступною тут і зараз.

Фокстрот у 2026 році — це надійний партнер, який економить ваш час в онлайні, дарує емоції в офлайні та гарантує якість на кожному етапі: від першого клаца до увімкнення нового гаджета вдома.

 


Останні матеріали

Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 січня 2026, 13:07
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
LifeStyle
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
21 січня 2026, 11:41
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Політика
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 08:05
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Політика
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 13:38
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Політика
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Переклад iPress – 20 січня 2026, 12:44
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 07:24
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США – Politico
Переклад iPress – 19 січня 2026, 17:13
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Політика
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Переклад iPress – 19 січня 2026, 12:37
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється