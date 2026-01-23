Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Франція готується до масштабних військових навчань

23 січня 2026, 09:09
Фото: з вільного доступу
У військових начаннях візьмуть участь понад 12 тис. військовослужбовців Збройних сил Франції.

Франція планує провести військові навчання спільно з 24 країнами. Військові навчання Orion 26 вважаються наймасштабнішими за останній час.

Про це пише  BFMTV.

Військові навчання мають розпочатися 8 лютого 2026 року у Франції, вони триватимуть три місяці до 30 квітня. До ініціативи долучаться 12,5 тис. військових Збройних сил Франції. Також під час навчань військові будуть випробовувати різноманітну техніку, зокрема 25 кораблів, 140 літаків та гелікоптерів й понад тисячу безпілотників тощо. Всього у навчання візьмуть участь 24 країни з Європи, також відомо про США, Канаду та ОАЕ. Ці навчання оцінюють як наймасштабніші з 2023 року, які востаннє проводила Франція.

Під час навчань військовослужбовці практикуватимуть в умовах, наближених до реалій справжньої війни. Для цього навіть вигадали легенду, за якою вони нібито допомагатимуть державі Арланді, яка протистоїть країні Меркурій.
 
Навчання пройде на полігоні у регіоні Шампань на сході Франції. Саме там військовослужбовці матимуть змогу відпрацювати свої можливості у структурах НАТО. Також навчання передбачає практику щодо комунікації військових та цивільних. Саме французькі військові мають протестувати нові технології у застосуванні безпілотних систем, глушіння зв’язку тощо. Ба більше, низка міністерств проконтролюють здатність військових реагувати на ймовірні гібридні загрози, які може застосувати росія в разі можливого нападу.
