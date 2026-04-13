Франція планує створити аналог української ракети "Фламінго"

13 квітня 2026, 13:53
Франція планує створити аналог української ракети
Фото: з вільного доступу
Вартість такої ракети повинна складати близько 100 тисяч євро.
Компанії Turgis Gaillard та Renault планують розробити крилату ракету Chorus, яка є фактичним аналогом української "Фламінго".
 
Про це повідомляє Zone Militare.
 
Зазначається, що першу партію цих ракет вже замовило Міністерство збройних сил Франції. За даними видання, бойова частина ракети складає 500 кілограмів. А дальність її польоту - до 3 000 кілометрів. Очікується, що вартість однієї одиниці складатиме близько 100 тисяч євро. У Франції прямо заявили, що йдеться про аналог української ракети "Фламінго".
 
"Щодо безпілотників та дистанційно керованих боєприпасів, у рамках програми Chorus, що реалізується разом з Renault та Turgis Gaillard, ми маємо амбіції розробити еквівалент української ракети Flamingo", - зазначив Патрік Пайю, Генеральний директор з питань озброєнь [DGA].
 
DGA додає, що можливості Flamingo набагато перевершують ті, що знадобляться Chorus. Водночас повідомляється, що Франція не планує замовляти великі партії таких ракет.
 
"Ми не збираємося купувати велику кількість такої техніки, яка швидко застаріє. Однак ця робота гарантує, що Renault зможе виробляти її у великих кількостях, коли настане час", - додав Пайю.

 

