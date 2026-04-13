Франція планує створити аналог української ракети "Фламінго"

Компанії Turgis Gaillard та Renault планують розробити крилату ракету Chorus, яка є фактичним аналогом української "Фламінго".

Про це повідомляє Zone Militare.

Зазначається, що першу партію цих ракет вже замовило Міністерство збройних сил Франції. За даними видання, бойова частина ракети складає 500 кілограмів. А дальність її польоту - до 3 000 кілометрів. Очікується, що вартість однієї одиниці складатиме близько 100 тисяч євро. У Франції прямо заявили, що йдеться про аналог української ракети "Фламінго".

"Щодо безпілотників та дистанційно керованих боєприпасів, у рамках програми Chorus, що реалізується разом з Renault та Turgis Gaillard, ми маємо амбіції розробити еквівалент української ракети Flamingo", - зазначив Патрік Пайю, Генеральний директор з питань озброєнь [DGA].