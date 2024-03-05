Франція запросила міністрів країн ЄС та генсека НАТО на зустріч щодо підтримки України – Reuters

Франція запросила міністрів закордонних справ і оборони основних союзників України, а також генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, обговорити допомогу Києву.

Про це повідомляє Reuters.

"Президент Еммануель Макрон зіткнувся з негативною реакцією з боку багатьох західних союзників після того, як він відкрито обговорив ідею відправки західних військ до України на конференції щодо України в Парижі минулого тижня", - йдеться в матеріалі.

Reuters пише, що в Парижі планувалося провести подальшу конференцію за участю міністрів і високопоставлених дипломатів приблизно з 28 країн, але її було відкладено до відеодзвінка через критику з приводу того, що зустріч була занадто поспішною.

"Подальші дебати лише частково відображають реальність дискусії в Парижі і не повинні затьмарювати нашу колективну рішучість підтримати Україну", - йдеться в запрошенні, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Запрошення, розіслане від імені міністрів закордонних справ і оборони Франції, також адресоване генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенбергу і главі зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепу Боррелю. Їх обох не запросили 26 лютого.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також візьме участь у відеодзвінку. У запрошенні йшлося про те, що на зустрічі будуть розглянуті шляхи прискорення поставок і виробництва артилерійських боєприпасів.

У заяві також ідеться, що партнери хочуть вивчити можливість надання підтримки за допомогою кіберзахисту, розмінування або розмінування, забезпечення безпеки кордону з білоруссю та координації виробництва й обслуговування обладнання в Україні.

При цьому самі учасники не хочуть ставати учасниками війни. Також у запрошенні не згадується про відправлення небойових військ в Україну, що, на думку французьких чиновників, цілком можливо.