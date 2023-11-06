Французька компанія Cybergun підписала контракт на суму €36 млн на поставку Україні озброєння

Зазначається, що це рекордне замовлення для компанії.

Україна підписала контракт із дочірньою компанією Cybergun на постачання партії штурмових гвинтівок і гранатометів.

Про це йдеться у контракті.

Рамкова угода була підписана між дочірньою компанією Verney-Carron і українською державною компанією "Укрспецекспорт".

Угода передбачає постачання 10 тисяч штурмових гвинтівок, двох тисяч снайперських гвинтівок і 400 гранатометів.

Перші серійні поставки заплановано розпочати через 6 місяців після підписання рамкового контракту, за умови, що Verney-Carron отримає необхідні дозволи на імпорт-експорт між Францією та Україною у сфері озброєнь.

Процес поставки триватиме 10 місяців, що дозволить Verney-Carron адаптувати свої виробничі потужності до необхідних обсягів.

Раніше повідомлялось, що під час візиту до Києва міністра оборони Франції Себастьєн Лекорню спільно з делегацією представників компаній, що спеціалізуються на виробництві військової техніки, підписали близько 20 контрактів з українськими промисловцями.