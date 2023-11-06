Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Французька компанія Cybergun підписала контракт на суму €36 млн на поставку Україні озброєння

06 листопада 2023, 16:58
Французька компанія Cybergun підписала контракт на суму €36 млн на поставку Україні озброєння
Фото: з вільного доступу
Зазначається, що це рекордне замовлення для компанії.

Україна підписала контракт із дочірньою компанією Cybergun на постачання партії штурмових гвинтівок і гранатометів. 

Про це йдеться у контракті.

Рамкова угода була підписана між дочірньою компанією Verney-Carron і українською державною компанією "Укрспецекспорт".

Угода передбачає постачання 10 тисяч штурмових гвинтівок, двох тисяч снайперських гвинтівок і 400 гранатометів.

Перші серійні поставки заплановано розпочати через 6 місяців після підписання рамкового контракту, за умови, що Verney-Carron отримає необхідні дозволи на імпорт-експорт між Францією та Україною у сфері озброєнь.

Процес поставки триватиме 10 місяців, що дозволить Verney-Carron адаптувати свої виробничі потужності до необхідних обсягів.

Раніше повідомлялось, що під час візиту до Києва міністра оборони Франції Себастьєн Лекорню спільно з делегацією представників компаній, що спеціалізуються на виробництві військової техніки, підписали близько 20 контрактів з українськими промисловцями.

Франціяозброєннявійна в Україні

Останні матеріали

Авдіївка критична для обох сторін. Скільки північнокорейських боєприпасів отримала росія – Frontelligence Insight
Cуспільство
Авдіївка критична для обох сторін. Скільки північнокорейських боєприпасів отримала росія – Frontelligence Insight
Переклад iPress – 06 листопада 2023, 21:42
Купер рекомендує: москва більше не вирішує долю Керченського мосту. 128-й знову не пощастило – Стефан Коршак
Cуспільство
Купер рекомендує: москва більше не вирішує долю Керченського мосту. 128-й знову не пощастило – Стефан Коршак
Переклад iPress – 06 листопада 2023, 16:10
Фільм-катарсис. Чому
Хліб та Видовища
Фільм-катарсис. Чому "Довбуш" став несподіваним хітом у воєнній Україні – Washington Post
Переклад iPress – 06 листопада 2023, 15:00
Газа та Україна. Як втрати на війні впливають на наближення миру – Лоуренс Фрідман
Політика
Газа та Україна. Як втрати на війні впливають на наближення миру – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 06 листопада 2023, 11:52
Україна здатна перемогти. Але не без допомоги Заходу – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна здатна перемогти. Але не без допомоги Заходу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 листопада 2023, 08:59
росіяни втратили свій наступальний потенціал. ЗСУ виправили критичну ситуацію біля Авдіївки та намагаються об’єднати плацдарми за Дніпром – Том Купер
Cуспільство
росіяни втратили свій наступальний потенціал. ЗСУ виправили критичну ситуацію біля Авдіївки та намагаються об’єднати плацдарми за Дніпром – Том Купер
Переклад iPress – 05 листопада 2023, 11:56
Живе від зарплати до зарплати. Новий спікер США Майк Джонсон не задекларував жодного рахунку – The Daily Beast
Політика
Живе від зарплати до зарплати. Новий спікер США Майк Джонсон не задекларував жодного рахунку – The Daily Beast
Переклад iPress – 03 листопада 2023, 15:21
росія почала світову війну та розділила світ навпіл. Але її може завершити перемога України – Януш Бугайські
Політика
росія почала світову війну та розділила світ навпіл. Але її може завершити перемога України – Януш Бугайські
Переклад iPress – 03 листопада 2023, 12:29
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється