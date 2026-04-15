Галущенку продовжили запобіжний захід у справі "Мідас" до 12 червня

Розмір застави становить 200 мільйонів гривень.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив до 12 червня 2026 року строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для ексміністра енергетики Германа Галущенка, якого підозрюють у причетності до справи "Мідас" про розкрадання коштів в Енергоатомі.

Зазначається, що під час засідання прокурор просив продовжити запобіжний захід Галущенку на два місяці та зберегти розмір застави, оскільки слідству ще необхідно провести низку слідчих дій, вручити підозри та встановити інших причетних осіб. Таке клопотання прокурори обґрунтували наявністю ризиків у справі, зокрема можливістю переховування від слідства, спотворення доказів, впливу на свідків та вчинення нових кримінальних правопорушень.