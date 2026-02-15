Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Гарантії безпеки для України не мають повторити долю Будапештського меморандуму – Пісторіус

15 лютого 2026, 09:15
Міністр оборони Німеччини назвав Будапештський меморандум "паперовим тигром".
Майбутні гарантії безпеки для України мають бути надійними і реальними, а не "паперовим тигром" на кшталт Будапештського меморандуму 1994 року.
 
Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив на Мюнхенській конференції з безпеки, передає Укрінформ.
 
"Коли йдеться про майбутнє України, на мою думку, вирішальними є три пункти. По-перше, ми продовжуватимемо шукати шляхи до надійного миру, бо майбутнє України є фундаментальним не лише для європейської безпеки, а й для глобальної стабільності. Нам потрібен мирний договір, який захищатиме інтереси як України, так і Європи", – сказав Пісторіус .
 
За його словами, другий ключовий аспект полягає у необхідності збільшення тиску на росію, яка не виявляє готовності до компромісів.
 
"М’яч на боці путіна. Саме він затягує переговори і не демонструє жодної готовності до компромісу. Він перекладає витрати на війну на власний народ. Але нехай не помиляється: ми й далі робитимемо все можливе, щоб захищати Україну як незалежну, суверенну європейську державу. Ми зберігатимемо тиск – політичний, економічний та військовий", – запевнив Пісторіус.
 
Третій аспект, на його переконання, полягає у наданні Україні надійних гарантій безпеки.
 
Німецький міністр нагадав, що ще у 2014 році тодішній сенатор Марко Рубіо зазначав, що Будапештський меморандум 1994 року врешті-решт не виконав своєї мети для забезпечення безпеки України, "навпаки – через 20 років росія вдерлася й анексувала Крим".
 
"Тому наш урок на сьогодні має бути таким: ми не можемо дозволити собі ще одного "паперового тигра" на кшталт Будапештського меморандуму. Щоб надати надійні та реальні гарантії безпеки, всі ми – європейці та американці – маємо виконати свою частину. Європа та Німеччина готові зіграти свою роль", – заявив Пісторіус.
 
Він також наголосив на критичній ролі сильного та дієздатного НАТО в умовах численних взаємопов’язаних загроз. Саме тому, резюмував глава Міноборони, Німеччина залишається найбільшим донором допомоги Україні, і ця підтримка не похитнеться навіть на п’ятому році війни.
