Газопереробний завод в Оренбурзі призупинив постачання газу з Казахстану після дронової атаки – Reuters

20 жовтня 2025, 19:34
Фото: УНН
Видобуток у Карачаганаку знизився до 25–28 тисяч метричних тонн зі звичайних 35–35,5 тисячі тонн на день.
Унаслідок нещодавньої атаки українських безпілотників на газопереробний завод в російському місті Оренбург, Казахстан скоротив видобуток на своєму Карачаганакському нафтогазоконденсатному родовищі на 25-30%/
 
Про це пише Reuters із посиланням на два джерела.
 
У Міненергетики Казахстану заявили, що один із найбільших у світі газопереробних заводів в Оренбурзі, був змушений призупинити прийом газу з Казахстану після атаки.
 
У Генштабі ЗСУ підтвердили удари по газовій електростанції в Оренбурзькій області, розташованій приблизно за 1700 кілометрів на схід від російського кордону, а також по нафтопереробному заводу в Самарській області.
 
Видобуток у Карачаганаку знизився до 25–28 тисяч метричних тонн зі звичайних 35–35,5 тисячі тонн на день. Родовище минулого року щодня виробляло близько 263 тисяч барелів нафти, яку експортують через Консорціум Каспійського трубопроводу, чорноморський термінал рф та трубопровід "Дружба" до Німеччини.
 
Невідомо, коли Оренбурзький завод відновить споживання газу з Карачаганаку.
 
У ніч на 19 жовтня Сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області росії та Оренбурзький газопереробний завод. 
 

 

газвійна в Україніросія окупанти

