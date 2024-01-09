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ПОЛІТИКА

"Український контрнаступ та великі втрати росії – не провал, а перехід до наступного етапу бойових дій" – генерал Брідлав

09 січня 2024, 18:10
Джерело unian
Колишній командувач НАТО в Європі вважає, що наступ ЗСУ не є провальним, оскільки росії було завдано великих втрат.

Американський генерал і колишній головком НАТО в Європі Філіп Брідлав вважає, що те, що назвали українським контрнаступом, завершилося. Водночас, на його думку, результат не можна охарактеризувати як "провал".

Про це Брідлав заявив 9 січня виступаючи на заході аналітичного центру Atlantic Council. 

"Я не вважаю, що "провал" – це правильне визначення. Я думаю, що контрнаступ, безумовно, закінчився. Наземний елемент сповільнився. Але це не означає, що бойові дії сповільнилися, особливо поблизу Авдіївки та в інших місцях. росіяни втратили значну кількість солдатів…", – сказав Брідлав. 

Він підкреслив, що у 2023 році ЗСУ, хоч і не отримали великих територіальних надбань, але все ж досягли певного прогресу. Генерал окремо назавав успіхом переправу через Дніпро на лівий берег у Херсонській області, дії у Чорному морі, які створили багато проблем Чорноморському флоту рф. 

"Хороший прогрес і великі витрати для росії говорять мені про те, що це не є провальним контрнаступом. Я вважаю, що Україна готова до наступної фази бойових дій", – заявив Брідлав.

Генерал зауважив, що зараз США важливо "розібратися" з продовженням надання допомоги, "щоб Україна могла робити те, що вона повинна робити в Україні". 

війна в Україніконтранаступрф тероризмНАТО

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