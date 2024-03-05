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Генпрокурор Костін розкритикував бездіяльність ООН щодо депортації українських дітей до росії – Politico

05 березня 2024, 16:11
Генпрокурор Костін розкритикував бездіяльність ООН щодо депортації українських дітей до росії – Politico
Слабка позиція ООН щодо повернення українських дітей з рф спонукала терористичне угрупування Хамас використати подібну тактику під час нападу на Ізраїль.

Генпрокурор України Андрій Костін розкритикував Організацію Об'єднаних Націй за те, що вона недостатньо активно висловлюється щодо викрадення росією українських дітей. На його думку, саме слабка реакція міжнародної спільноти на депортацію дітей, спонукала Хамас використати подібну тактику під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Про це пише Politico.

"Якщо ООН мовчить, коли росія викрала до 20 тисяч українських дітей, я не розумію, що відбувається", — заявив Андрій Костін під час панельних дебатів у Брюсселі.

Костін назвав викрадення ізраїльських мирних жителів "повторенням того, що росія зробила в Україні". 

Він додав, що росія все ще може накласти вето на рішення Ради Безпеки ООН і висловив розчарування, адже на його думку, Генеральна Асамблея Організації та її керівництво не вживають достатніх заходів проти кремля.

"Я маю на увазі навіть сильні послання або резолюцію Генеральної Асамблеї. Це важко?" —  запитав він.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року тисячі українських дітей були депортовані до росії та білорусі в спробі розірвати зв’язки з батьківщиною. У лютому цього року Комітет ООН з прав дитини закликав росію повернути дітей у родини. Минулого року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента росії путіна за примусове переміщення дітей до росії.

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