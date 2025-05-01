Глава Пентагону пригрозив Ірану наслідками за підтримку хуситів

США та Іран провели вже три раунди непрямих перемовин.

На тлі ядерних перемовин між США та Іраном очільник Пентагону Піт Гегсет пригрозив Тегерану, що той зіткнеться з наслідками за підтримку хуситів. Він також опублікував заяву Дональда Трампа, який казав, що вважатиме Іран відповідальним за будь-які напади, здійснені групою.

Про це пише Reuters.

"Повідомлення ІРАНУ: Ми бачимо вашу СМЕРТЕЛЬНУ підтримку хуситів. Ми точно знаємо, що ви робите. Ви дуже добре знаєте, на що здатні військові США, – і вас попередили. Ви понесете НАСЛІДКИ в той час і в тому місці, яке ми оберемо", — написав Гегсет.

США та Іран провели три раунди непрямих перемовин за посередництва Оману. Вони спрямовані на укладення угоди, яка б не дала Тегеран отримати ядерну зброю, а також скасувала економічні санкції, запроваджені Штатами.

Заплановані на 3 травня переговори між Іраном і США щодо ядерної програми Тегерана були відкладені.

За словами міністра закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді,, чия держава є посередником у переговорах між США та Іраном, перенесені "з логістичних причин".

"Нові дати будуть оголошені після взаємної домовленості", – додав він.