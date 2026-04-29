Голова Єврокомісії попередила про наслідки для Європи через війну з Іраном

29 квітня 2026, 12:51
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
За її словами, з початку війни в Ірані ЄС витратив додаткові 27 млрд євро на імпорт викопного палива.
Європа може роками боротися з наслідками американо-ізраїльської війни в Ірані, адже стрімке зростання цін на енергоносії найближчим часом не вщухне.
 
Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу перед Європейським парламентом у Страсбурзі, передає Bloomberg.
 
"Є також сувора реальність, з якою нам усім доведеться зіткнутися: наслідки цього конфлікту можуть відчуватися ще місяцями, а то й роками", – підкреслила вона.
 
Очільниця Єврокомісії зазначила, що з початку війни в Ірані ЄС витратив додаткові 27 млрд євро на імпорт викопного палива. Водночас аналітичний центр Bruegel підрахував, що країни ЄС виділили понад 10 млрд євро на захист споживачів та підприємств від зростання цін на енергоносії. 
 
У Bloomberg нагадали, що минулого тижня комісія запропонувала перший пакет заходів для подолання енергетичної кризи, яка насувається, однак лідери Європейського Союзу під час саміту в пʼятницю наполягали на більш рішучих кроках. 
 
"Проте лідери ЄС розійшлися в думках щодо темпів надання підтримки. Деякі виступають за поступовий підхід, тоді як інші хочуть більшого пакета заходів відразу", – повідомили джерела видання, знайомі з ситуацією, на умовах анонімності.

 

Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
