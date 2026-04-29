Голова Єврокомісії попередила про наслідки для Європи через війну з Іраном

Європа може роками боротися з наслідками американо-ізраїльської війни в Ірані, адже стрімке зростання цін на енергоносії найближчим часом не вщухне.

Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу перед Європейським парламентом у Страсбурзі, передає Bloomberg.

"Є також сувора реальність, з якою нам усім доведеться зіткнутися: наслідки цього конфлікту можуть відчуватися ще місяцями, а то й роками", – підкреслила вона.

Очільниця Єврокомісії зазначила, що з початку війни в Ірані ЄС витратив додаткові 27 млрд євро на імпорт викопного палива. Водночас аналітичний центр Bruegel підрахував, що країни ЄС виділили понад 10 млрд євро на захист споживачів та підприємств від зростання цін на енергоносії.