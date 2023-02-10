Головний радник Байдена з питань росії йде у відставку – Bloomberg

Одна з причин звільнення - затягнення війни в Україні.

Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

Але водночас додають, що Ерік Грін готується піти на пенсію з дипломатичної служби після більш ніж трьох десятиліть роботи.



У Білому домі Грін координував політику з керівництва Радою нацбезпеки, її європейською командою та урядовими агентствами. Він допоміг підготувати Байдена до його саміту з путіним у Женеві у 2021 році та відіграв центральну роль у розробці відповіді адміністрації на вторгнення рф в Україну.

"Ерік відігравав ключову роль у наших зусиллях тут, у Раді безпеки, очолюючи завдання притягнути Росію до відповідальності та підтримати Україну. Його ідеї та дії неодноразово виявляли важливе значення, і я безмежно вдячний за його службу", — сказав радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван у заяві.