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Головний радник Байдена з питань росії йде у відставку – Bloomberg

10 лютого 2023, 11:32
Головний радник Байдена з питань росії йде у відставку – Bloomberg
Польща США
Одна з причин звільнення - затягнення війни в Україні.

Про це повідомляє американське видання Bloomberg

Але водночас додають, що Ерік Грін готується піти на пенсію з дипломатичної служби після більш ніж трьох десятиліть роботи.

У Білому домі Грін координував політику з керівництва Радою нацбезпеки, її європейською командою та урядовими агентствами. Він допоміг підготувати Байдена до його саміту з путіним у Женеві у 2021 році та відіграв центральну роль у розробці відповіді адміністрації на вторгнення рф в Україну.

"Ерік відігравав ключову роль у наших зусиллях тут, у Раді безпеки, очолюючи завдання притягнути Росію до відповідальності та підтримати Україну. Його ідеї та дії неодноразово виявляли важливе значення, і я безмежно вдячний за його службу", — сказав радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван у заяві.

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