Головний радник Байдена з питань росії йде у відставку – Bloomberg
Про це повідомляє американське видання Bloomberg.
Але водночас додають, що Ерік Грін готується піти на пенсію з дипломатичної служби після більш ніж трьох десятиліть роботи.
У Білому домі Грін координував політику з керівництва Радою нацбезпеки, її європейською командою та урядовими агентствами. Він допоміг підготувати Байдена до його саміту з путіним у Женеві у 2021 році та відіграв центральну роль у розробці відповіді адміністрації на вторгнення рф в Україну.