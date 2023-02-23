Греція не передаватиме Україні системи С-300 – очільник МО

Греція не буде передавати Україні зенітно-ракетні комплекси С-300, щоб не ослабити власну оборону.

Про це повідомив міністр оборони Греції Ніколаоса Панайотопулоса в інтерв'ю телеканалу ERT.

Міністр пояснив, що системи С-300 були закуплені Грецією з конкретних причин, і поки вони існують, країна не може передати озброєння.

"Вони були куплені та прибули до Греції так з конкретних причин, і поки ці причини існують, ми не погоджуватимемося на будь-яке послаблення нашої оборонної системи", - сказав Панайотопулос.

При цьому він уточнив, що підтримка російських систем стає дедалі складнішою.



"Якщо ми дійдемо до моменту, коли неможливо підтримувати ці системи: ми або вирішимо проблему підтримки, або замінимо їх. Ми до цього ще не дійшли", - сказав міністр.