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Греція не передаватиме Україні системи С-300 – очільник МО

23 лютого 2023, 15:30
Греція не передаватиме Україні системи С-300 – очільник МО
Фото: соцмережі
Причина – це може послабити її власну оборону.

Греція не буде передавати Україні зенітно-ракетні комплекси С-300, щоб не ослабити власну оборону.

Про це повідомив міністр оборони Греції Ніколаоса Панайотопулоса в інтерв'ю телеканалу ERT.

Міністр пояснив, що системи С-300 були закуплені Грецією з конкретних причин, і поки вони існують, країна не може передати озброєння.

"Вони були куплені та прибули до Греції так з конкретних причин, і поки ці причини існують, ми не погоджуватимемося на будь-яке послаблення нашої оборонної системи", - сказав Панайотопулос.

При цьому він уточнив, що підтримка російських систем стає дедалі складнішою.

"Якщо ми дійдемо до моменту, коли неможливо підтримувати ці системи: ми або вирішимо проблему підтримки, або замінимо їх. Ми до цього ще не дійшли", - сказав міністр.

 

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