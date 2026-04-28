ГУР розкрило таємні плани рф щодо мобілізації іноземців у 2026 році

28 квітня 2026, 17:05
Фото: з вільного доступу
У всіх федеральних округах проведено перевірки чисельності чоловіків-іноземців віком від 18 до 60 років.
Проєкт ГУР МО України "Хочу жити" повідомив про масштабні плани росії щодо залучення іноземців до армії. 
 
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України в мережі Telegram.
 
росія посилила кампанію з набору іноземців, насамперед мігрантів. У всіх федеральних округах проведено перевірки чисельності чоловіків-іноземців віком від 18 до 60 років. У роботі брали участь головне організаційно-мобілізаційне управління генштабу ЗС рф і структура МВС, що відповідає за реєстрацію та громадянство іноземців.Військкоматам встановили чіткі показники: залучити до війни проти України від 0,5% до 3,5% від загальної кількості іноземців у кожному регіоні. Для цього задіяно 97 пунктів відбору на контракт.
 
Найбільше таких центрів працює в центральному військовому окрузі - 30. У московському і південному округах - по 21, у східному - 14, найменше в ленінградському - 11. За оцінками, у 2026 році Міноборони рф планує залучити щонайменше 18 500 іноземців.
 
Пріоритет віддається громадянам країн Центральної Азії – Казахстану, Киргизстану, Узбекистану і Таджикистану. Паралельно ведеться робота і за межами росії – у Бангладеш, Чаді, Судані, Бурунді та інших бідних країнах Африки та Азії. Крім офіційних пунктів, вербуванням займаються підконтрольні спецслужбам псевдоприватні структури. Серед них: "редут", "конвой", "вагнер-2", "потік", "російські бойові брати", "факел", "патріот", "полум'я", "сокіл", "ветерани".
 
Схеми залучення включають не тільки обіцянки виплат і громадянства, а й тиск. Використовуються вразливості іноземців: закінчення терміну візи, неможливість легалізувати перебування, затримання за міграційні порушення. У таких умовах людям пропонують "альтернативу" - участь у війні. Фактично вибір зводиться до позбавлення волі терміном до 8 років або підписання контракту.

 

