ГУР розкрило таємні плани рф щодо мобілізації іноземців у 2026 році

Проєкт ГУР МО України "Хочу жити" повідомив про масштабні плани росії щодо залучення іноземців до армії.

росія посилила кампанію з набору іноземців, насамперед мігрантів. У всіх федеральних округах проведено перевірки чисельності чоловіків-іноземців віком від 18 до 60 років. У роботі брали участь головне організаційно-мобілізаційне управління генштабу ЗС рф і структура МВС, що відповідає за реєстрацію та громадянство іноземців.Військкоматам встановили чіткі показники: залучити до війни проти України від 0,5% до 3,5% від загальної кількості іноземців у кожному регіоні. Для цього задіяно 97 пунктів відбору на контракт.

Найбільше таких центрів працює в центральному військовому окрузі - 30. У московському і південному округах - по 21, у східному - 14, найменше в ленінградському - 11. За оцінками, у 2026 році Міноборони рф планує залучити щонайменше 18 500 іноземців.

Пріоритет віддається громадянам країн Центральної Азії – Казахстану, Киргизстану, Узбекистану і Таджикистану. Паралельно ведеться робота і за межами росії – у Бангладеш, Чаді, Судані, Бурунді та інших бідних країнах Африки та Азії. Крім офіційних пунктів, вербуванням займаються підконтрольні спецслужбам псевдоприватні структури. Серед них: "редут", "конвой", "вагнер-2", "потік", "російські бойові брати", "факел", "патріот", "полум'я", "сокіл", "ветерани".

Схеми залучення включають не тільки обіцянки виплат і громадянства, а й тиск. Використовуються вразливості іноземців: закінчення терміну візи, неможливість легалізувати перебування, затримання за міграційні порушення. У таких умовах людям пропонують "альтернативу" - участь у війні. Фактично вибір зводиться до позбавлення волі терміном до 8 років або підписання контракту.