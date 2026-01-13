Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Іран продав росії ракет і боєприпасів на майже $3 млрд для війни проти України — Bloomberg

13 січня 2026, 08:09
Фото: DW
Поставки тривають.

Іран продав росії ракетне озброєння майже на $3 мільярди для підтримки війни владіміра путіна проти України, яка триває вже майже чотири роки. Про це йдеться в оцінці західного посадовця у сфері безпеки.

Про це пише Bloomberg.

За словами співрозмовника, який говорив на умовах анонімності, контракти з москвою, укладені починаючи з жовтня 2021 року — ще до початку повномасштабної війни, — на постачання балістичних і зенітних ракет сягнули приблизно $2,7 млрд.

Закупівлі включали сотні балістичних ракет малої дальності Fath-360, майже 500 інших балістичних ракет малої дальності, а також близько 200 зенітних ракет, пов’язаних із системами протиповітряної оборони.

москва і Тегеран суттєво зблизилися після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. Війна спричинила масштабні санкції проти Москви та найсерйозніше протистояння кремля із Заходом з часів холодної війни, а постачання Іраном озброєнь росії ще більше поглибило партнерство між двома країнами.

Згідно з оцінкою, Іран також передав росії мільйони набоїв і артилерійських снарядів. При цьому зазначається, що це не повний перелік закупівель москви у Тегерана — очікується постачання додаткового обладнання.

Тегеран також постачав ударні безпілотники Shahed-136 та передав технології, які дозволили росії налагодити їхнє внутрішнє виробництво під назвою «Герань-2» у межах контракту на $1,75 млрд, підписаного на початку 2023 року.

Загалом, за оцінкою, з кінця 2021 року росія витратила на іранське військове обладнання понад $4 млрд.

Іран, чия влада нині жорстоко придушує триваючі масові протести, почав активно поглиблювати зв’язки з росією ще у 2010-х роках, реагуючи на здатність Заходу ізолювати країну через її ядерну програму.

війнаІрандрониракетиросія окупанти

Більше публікацій

