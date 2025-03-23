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ПОЛІТИКА

Іран відмовляється від переговорів з США, вимагаючи змін у політиці тиску Вашингтона

23 березня 2025, 16:18
Іран відмовляється від переговорів з США, вимагаючи змін у політиці тиску Вашингтона
Фото: DW
Тегеран відмовляється проводити переговори "під тиском і залякуванням".

Переговори з США неможливі, якщо Вашингтон не змінить свою політику тиску, заявив у неділю, 23 березня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, поки Тегеран готується відповісти на лист американського президента Дональда Трампа з пропозицією переговорів про нову угоду щодо ядерних питань.

Про це повідомляє Reuters

"За цих умов вести переговори з Америкою вже неможливо. Якщо тільки не зміняться певні підходи", - цитують Арагчі іранські державні ЗМІ.

"Коли ми говоримо "ні" переговорам зі США, це випливає з історії та досвіду", - сказав глава МЗС Ірану, маючи на увазі вихід Трампа з ядерної угоди 2015 року.

"На мою думку, пакт 2015 року в його нинішньому вигляді не може бути відроджений. Це було б не в наших інтересах, тому що наша ядерна ситуація значно просунулася вперед, і ми більше не можемо повернутися до попередніх умов", - сказав Арагчі.

Але він додав, що договір 2015 року все ще може бути "основою і моделлю для переговорів".

Нещодавно Трамп заявив, що надіслав листа Тегерану з пропозицією про переговори, додавши, що "з Іраном можна впоратися двома способами: військовим або досягненням угоди". Тегеран відмовляється проводити переговори “під тиском і залякуванням”.

ЗМІ писали, що згідно з листом Трампа, Білий дім дав Ірану два місяці для укладення угоди щодо ядерних питань або ж Штати запровадять жорсткіші санкції в межах відновлення кампанії “максимального тиску”. З моменту повернення Трампа до Білого дому США вже запровадили кілька раундів санкцій проти Тегерана.

Трамп намагається не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Сам Тегеран традиційно заперечує роботу над створенням такої зброї. Але Міжнародне агентство з атомної енергії попереджає про те, що Іран різко прискорює збагачення урану до рівня, близького до необхідного для створення ядерної бомби.

СШАІранядерна збря

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