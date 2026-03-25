Іран запровадив власні правила проходу через Ормузьку протоку

Іран офіційно повідомив Міжнародну морську організацію (IMO), що іноземні судна можуть перетинати Ормузьку протоку лише за певних умов.

Згідно з листом Міністерства закордонних справ Ірану, безпечний прохід дозволений лише "не ворожим суднам". Ключовою вимогою є відсутність підтримки будь-яких актів агресії проти Ірану та повна координація дій із "компетентними іранськими органами".

Іран фактично встановив контроль над цим морським шляхом, запровадивши неофіційну плату за транзит. Деякі комерційні судна вже змушені платити до 2 мільйонів доларів за один прохід. Війна на Близькому Сході призвела до майже повної зупинки трафіку через протоку — зараз нею проходять лише поодинокі судна, які тримаються іранського узбережжя. Індія вже заявила, що міжнародне право гарантує свободу навігації, і жодна держава не має права стягувати плату за користування каналом.

Тегеран наголосив, що обмежує прохід для суден, які належать країнам-агресорам або пов'язані з ними. У листі до IMO іранська сторона зазначила, що повне відновлення безпеки в протоці залежить від припинення військових загроз у регіоні.

Наразі через конфлікт обсяги перевезень нафти та газу через цей маршрут, який зазвичай забезпечує п’яту частину світових постачань енергоносіїв, скоротилися на 95%.