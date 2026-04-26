Іран зробив виняток для яхти російського мільярдера

Судно Мордашова пройшло через Ормузьку протоку.

Суперяхта російського мільярдера Олексія Мордашова безперешкодно пройшла Ормузьку протоку, отримавши дозвіл Ірану.

Про це пише телеканал NBC News.

Йдеться про 142-метрову яхту Nord, яка 24 квітня вийшла з Дубая та в ніч на 25 квітня пройшла протоку, взявши курс на Оман.

Мордашов, власник "Сєвєрсталі", нині очолює рейтинг найбагатших росіян за версією Forbes зі статками близько $37 млрд. Він перебуває під санкціями США, ЄС і Великої Британії.

За даними видання, Іран раніше зробив виняток для російських суден, дозволивши їм проходити через Ормузьку протоку без сплати мита.

Суперяхта Nord була побудована на німецькій верфі Lürssen і після запровадження санкцій перереєстрована в росії.

Раніше також повідомлялося про поодинокі випадки проходження російських суден через Ормуз, що є нетиповим для цього регіону.