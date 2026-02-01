ISW назвав нові гарячі точки на фронті

ЗСУ просунулися біля Костянтинівки.

Українські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області та на тактичному напрямку Костянтинівка–Дружківка. Водночас російські окупанти зафіксували просування на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними ISW, геолокаційні відео від 30 січня підтверджують просування Сил оборони у північній частині населеного пункту Нестерне, що на північний схід від Харкова.

Водночас у 16-му армійському корпусі ЗСУ повідомили, що російські війська активізували атаки, використовуючи несприятливі погодні умови, аби зменшити ефективність українських безпілотників. Це призводить до значного виснаження українських підрозділів. Також українські військові розширюють зону ураження по території Бєлгородської області, застосовуючи волоконно-оптичні дрони у відповідь на обстріли з російських термобаричних систем ТОС-1А з району Шебекіно.