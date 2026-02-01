Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ISW назвав нові гарячі точки на фронті

01 лютого 2026, 09:15
ISW назвав нові гарячі точки на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
ЗСУ просунулися біля Костянтинівки.
Українські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області та на тактичному напрямку Костянтинівка–Дружківка. Водночас російські окупанти зафіксували просування на Покровському та Гуляйпільському напрямках.
 
 
Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
 
За даними ISW, геолокаційні відео від 30 січня підтверджують просування Сил оборони у північній частині населеного пункту Нестерне, що на північний схід від Харкова.
 
Водночас у 16-му армійському корпусі ЗСУ повідомили, що російські війська активізували атаки, використовуючи несприятливі погодні умови, аби зменшити ефективність українських безпілотників. Це призводить до значного виснаження українських підрозділів. Також українські військові розширюють зону ураження по території Бєлгородської області, застосовуючи волоконно-оптичні дрони у відповідь на обстріли з російських термобаричних систем ТОС-1А з району Шебекіно.
 
Аналітики ISW повідомляють, що російські війська здійснили місії з інфільтрації на Куп’янському напрямку.
 
Геолокаційні кадри від 30-31 січня зафіксували присутність російських військових:
 
  • у центрі Петропавлівки (східніше Куп’янська);
  • у північній частині Куп’янська-Вузлового.
 
Втім, за оцінкою ISW, ці дії не призвели до зміни контролю над територією або лінії фронту. У тактичному районі Костянтинівка–Дружківка просування зафіксували обидві сторони.
 
Геолокаційні відео від 31 січня свідчать про успіх Сил оборони на північ від Яблунівки, що на південний захід від Костянтинівки. Водночас кадри від 28 січня вказують на незначне просування росіян на південному сході міста.
 
Також окупанти здійснювали проникнення поблизу Донецької залізниці, однак ці дії не змінили ситуацію на передовій. За даними ISW, російські війська просунулися на Покровському напрямку. Згідно з геолокаційними матеріалами від 30-31 січня, окупанти:
  • ймовірно,захопили село Балаган на схід від Покровська;
  • просунулися в центрі Мирнограда;
  • активізувалися вздовж траси E-50 Покровськ–Павлоград на південь від Гришиного.
 
Аналітики також підтвердили просування російських військ на Гуляйпільському напрямку. Відеозаписи свідчать про успіхи окупантів:
 
  • на захід від Добропілля;
  • на захід від Прилук;
  • поблизу Зеленого та Святопетрівки.
 
Водночас ISW зазначає, що частина цих дій була місіями з проникнення і не призвела до зміни контролю над місцевістю.

 

ЗСУвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Технології
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Переклад iPress – 30 січня 2026, 16:48
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 30 січня 2026, 14:57
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Політика
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2026, 12:48
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Політика
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Переклад iPress – 29 січня 2026, 16:41
Виправдання Трампа.
Політика
Виправдання Трампа. "Ніколи не винен", хоча саме він несе відповідальність – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2026, 12:52
Повернення
Політика
Повернення "войовничих вовків" Китаю. Сигнал сили чи симптом внутрішньої кризи? – RUSI
Переклад iPress – 29 січня 2026, 08:09
Остерігайтеся
Політика
Остерігайтеся "формули Анкориджа". росія вигадала угоду з США, щоб приховати свою зневагу до мирних переговорів – CNN
Переклад iPress – 28 січня 2026, 15:59
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Політика
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Переклад iPress – 28 січня 2026, 11:54
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється