Із 2022 року в Україні від вибухонебезпечних предметів загинуло 336 людей, 18 із них – діти – ДСНС

Щодня сапери ДСНС проводять розмінування територій

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україні від вибухонебезпечних предметів загинуло 336 людей, 18 із них – діти.

Про це у Telegram повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

За даними ДСНС, 825 людей, із яких 92 дитини, було поранено. У відомстві наголошують, що в найбільшій зоні ризику українці, які живуть на прифронтових територіях, а також там, де вели бойові дії.