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Із 2022 року в Україні від вибухонебезпечних предметів загинуло 336 людей, 18 із них – діти – ДСНС

04 квітня 2025, 17:57
Із 2022 року в Україні від вибухонебезпечних предметів загинуло 336 людей, 18 із них – діти – ДСНС
Фото: osce.org
Щодня сапери ДСНС проводять розмінування територій
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україні від вибухонебезпечних предметів загинуло 336 людей, 18 із них – діти.
 
Про це у Telegram повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України. 
 
За даними ДСНС, 825 людей, із яких 92 дитини, було поранено. У відомстві наголошують, що в найбільшій зоні ризику українці, які живуть на прифронтових територіях, а також там, де вели бойові дії. 
 
Щодня сапери ДСНС проводять розмінування територій. Уже обстежено 1746 км² і знищено 565 832 боєприпаси, ідеться у зведенні. 
 
Приблизно 139 тис. км² (23% від загальної площі України) досі залишаються небезпечними й потребують обстеження саперами. 

 

мінивійна в Україніросія окупанти

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