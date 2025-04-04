Із 2022 року в Україні від вибухонебезпечних предметів загинуло 336 людей, 18 із них – діти – ДСНС
04 квітня 2025, 17:57
Фото: osce.org
Щодня сапери ДСНС проводять розмінування територій
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україні від вибухонебезпечних предметів загинуло 336 людей, 18 із них – діти.
Про це у Telegram повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
За даними ДСНС, 825 людей, із яких 92 дитини, було поранено. У відомстві наголошують, що в найбільшій зоні ризику українці, які живуть на прифронтових територіях, а також там, де вели бойові дії.
Щодня сапери ДСНС проводять розмінування територій. Уже обстежено 1746 км² і знищено 565 832 боєприпаси, ідеться у зведенні.
Приблизно 139 тис. км² (23% від загальної площі України) досі залишаються небезпечними й потребують обстеження саперами.