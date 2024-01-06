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Кадиров назвав "тролінгом" свою пропозицію зняти санкції з його родини в обмін на полонених українських бійців

06 січня 2024, 17:55
Кадиров назвав
Рамзан Кадиров. Фото: partbilet.ru
Кадиров запевняє, що санкції "не заважають" йому та його рідним жити.

Маріонетка кремля у Чечні Рамзан Кадиров назвав "товстим тролінгом" озвучену ним раніше пропозицію зняти санкції США з його родини  в обмін на полонених українських бійців. Тепер Кадиров запевняє, що санкції "не заважають" йому та його рідним жити.

Про це сказав під час церемонії шикування чеченських силовиків.

Кадиров вдень 5 січня заявив, що готовий віддати 20 українських полонених за зняття санкцій зі своєї матері, дружини, дочок і неповнолітніх дітей. Він нібито передав список полонених для обміну пропагандисту американського походження Скотту Ріттеру, який прибув до столиці Чечні Грозного.

Він сказав, що зробив цю заяву, щоб показати "істинне обличчя американських політиків, для яких життя простих українців нічого не значить".

"Скотт Ріттер, на відміну від деяких, правильно сприйняв цей товстий тролінг. А щодо санкцій, то вони нам ніяк не заважають жити", — написав Кадиров.

У вересні 2022 року США запровадив нові санкції проти пособників російської агресії в Україні, до списку увійшов сам Кадиров, його дружини Медні, Амінат і Фатіма, дорослі дочки Айшат, Каріна та Табарік, а також двоюрідний брат Кадирова Турпал-Алі Ібрагімов та ще низка росіян.

У серпні 2023 року США оголосили нові персональні санкції проти громадян рф у зв’язку з війною Росії проти України, у тому числі проти матері Кадирова.

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