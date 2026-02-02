Каллас: ЄС має вимагати від москви обмеження армії та ядерної зброї

А також притягнення Кремля до відповідальності за агресію.

Європейський Союз має вимагати від росії обмеження військової сили, армії та ядерної зброї, а також притягнення до відповідальності "за скоєні злочини".

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, пише The Guardian.

За її словами, росія намагається зосередитися на переговорах із США, щоб уникнути складних розмов, оскільки ''переговори з американцями допомагають їм висувати максималістські вимоги, яких вони навіть не змогли досягти військовим шляхом''.

Каллас наголосила, що ЄС має "дуже чітку роль" у перевірці будь-якої потенційної мирної угоди та участь Європи у таких переговорах є обов’язковою.

Вона також попередила, що фокус лише на поступках України може розмити відповідальність рф за агресію.

"Нині на українців чиниться значний тиск, щоб вони пішли на важкі поступки. Але це розмиває картину того, де насправді лежить проблема", - зазначила Каллас.

Високий представник також підкреслила історичний контекст.

"За останні 100 років росія напала щонайменше на 19 країн, деякі з них по три або чотири рази. Жодна з цих країн ніколи не нападала на росію", - підсумувала вона.