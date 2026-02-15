Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Канада озвучила план підтримки України зараз та після війни

15 лютого 2026, 11:11
Фото: з вільних джерел
Зустріч міністрів відбулася на Мюнхенській конференції з безпеки, яка проходила 13–15 лютого в Німеччині.
Міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд на зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою підтвердила незмінну підтримку України та готовність долучитися до багатосторонніх гарантій безпеки.
 
Про це повідомляє прессслужба МЗС Канади.
 
Аніта Ананд підтвердила непохитну підтримку Канадою суверенітету й територіальної цілісності України та її народу. Вона також заявила про готовність Оттави зробити внесок у багатосторонні гарантії безпеки для України в межах Коаліції охочих. Окремо міністр наголосила на зобов’язанні Канади посилювати економічний тиск на росію, щоб обмежити її здатність продовжувати війну.
 
Сторони обговорили зусилля для досягнення справедливого та тривалого миру, зокрема розвиток мирного процесу. Йшлося також про подальшу участь Канади у поверненні українських військовополонених, незаконно утримуваних цивільних та депортованих дітей.
 
Канада, зокрема, співголовує разом з Україною в Міжнародній коаліції з повернення українських дітей.
 
Крім того, Ананд підтвердила зобов’язання підтримувати відновлення та реконструкцію України, включно зі зміцненням енергетичної безпеки.

 

Канадавійна в Україніросія окупанти

