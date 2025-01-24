Кандидат на очільника Пентагону заплатив $50 тисяч у справі про можливе сексуальне насильство – CNN

Піт Гесгет всі обвинувачення заперечує.

Піт Гегсет, кандидат президента США Дональда Трампа на посаду голови Пентагону, повідомив комітету Сенату у справах збройних сил, що він заплатив 50 000 доларів у рамках угоди про конфіденційність жінці, яка стверджувала, що він вчинив щодо неї сексуальне насильство.

Про це повідомляє CNN з посиланням на документи.

У письмовому листуванні з комітетом Гегсет відповів на запитання сенатора-демократа від Массачусетса Елізабет Воррен про звинувачення в сексуальному насильстві, яке він публічно заперечував і стверджував, що це “неприємність”.

Гегсет, якого ніколи не звинувачували у злочині у зв'язку з інцидентом 2017 року в Монтереї (штат Каліфорнія), заявив, що він досяг мирової угоди, яка включала положення про конфіденційність зі своїм обвинувачем, щоб запобігти її спробам “заплямувати його кар'єру як ведучого новин та телеканалі Fox”.