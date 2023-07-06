Колишні американські чиновники провели таємні переговори з близькими до кремля росіянами щодо України – ЗМІ

Метою дискусій було закласти основу для потенційних переговорів про припинення війни.

Група колишніх високопосадовців з нацбезпеки США провела таємні переговори з близькими до кремля відомими росіянами та головою МЗС рф Сергієм Лавровим, аби закласти основу для майбутніх переговорів щодо припинення війни в Україні.

Про це повідомляє NBC News.

"Метою переговорів було зберегти канали зв'язку з росією відкритими, де це можливо, і визначити, де може бути місце для майбутніх переговорів, компромісів і дипломатії для припинення війни", - йдеться у повідомленні.

За даними джерел, обговорення відбувалися з відома адміністрації президента США Джо Байдена, але не за її вказівкою. При цьому колишні чиновники, які брали участь у зустрічі з Лавровим, згодом проінформували Раду національної безпеки Білого дому про те, що відбулося.

На порядку денному цієї зустрічі були питання щодо долі утримуваних росією територій, які Україна, можливо, не зможе звільнити, а також пошук дипломатичних рішень, прийнятних для обох сторін.

Як твердять джерела, щонайменше один колишній американський чиновник відвідав росію для участі в дискусіях щодо війни в Україні.

З російської сторони, крім Лаврова, в дискусіях брали участь науковці, керівники великих аналітичних центрів і дослідницьких інститутів та інші представники російської зовнішньополітичної сфери, які, за словами співрозмовників, мають зв'язок з президентом рф путіним або перебувають на постійному зв'язку з особами, які приймають рішення в кремлі.

Співрозмовники NBC News відмовилися назвати російських учасників поіменно, посилаючись на побоювання за їхню безпеку.