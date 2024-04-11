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Колишній директор ЦРУ зробив гучну заяву щодо експрезидента США Трампа – The Hill

11 квітня 2024, 13:13
Колишній директор ЦРУ зробив гучну заяву щодо експрезидента США Трампа – The Hill
Трамп може дати путіну "зелене світло" на поглинання України і всієї Європи.

Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан розкритикував експрезидента США Дональда Трампа у тому, що він "не кваліфікований для вирішення питань національної безпеки".

Про це пише The Hill.

"Я думаю, він не повірив тому, що ми йому говорили. І він особливо намагався з’ясувати, звідки ми знаємо те, що ми знали про російське втручання у вибори", - сказав Бреннан, маючи на увазі зустріч з питань національної безпеки, яку він мав з Трампом перед його інавгурацією в 2017 році.

"Він не був кваліфікований тоді, і він не кваліфікований сьогодні. Зокрема, ми бачили, що він не розумів важливості відносин Сполучених Штатів з нашими іноземними союзниками та партнерами. Він мало визнає трансатлантичні відносини, НАТО", - додав колишній директор ЦРУ.

Бреннан також висловив стурбованість тим, що колишній президент США не підтримує Україну у війні проти росії. За його словами, Трамп може підірвати Київ різними способами, наприклад, сказавши американській розвідці не допомагати українським колегам або припинивши фінансову та військову допомогу.

"І це дало б путіну зелене світло для спроби майже поглинути Україну. І, на жаль, я думаю, що це спонукає путіна жадібно дивитися на решту Європи", - зауважив екскерівник ЦРУ.

Зазначається, що Бреннан, який працював директором ЦРУ при колишньому президенті США Бараку Обамі, часто критикує наступника свого екс-боса. Після президентських виборів 2020 року Бреннан заявив, що планує "ігнорувати Трампа" і "залишить його долю нашій судовій системі, його ганьбу історії, [а] його спадщину на смітнику".

"Протягом чотирьох років я рішуче виступав проти боягузливої ​​нечесності Дональда Трампа, корумпованого переслідування особистих інтересів і розтоптання наших демократичних принципів. Після служби понад три десятиліття у питаннях національної безпеки я відчуваю, що змушений засудити розбещеність і некомпетентність Трампа", — сказав Бреннан ще 2020 року у серії своїх дописів у X (Twitter).

Дональд ТрампЦРУвійна в Україніросія окупанти

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