Конгресмени США закликали Пентагон передати Україні далекобійні ракети ATACMS

Мова йде саме про далекобійні ракети ATACMS, які летять майже на 300 кілометрів.

Група американських конгресменів від обох партій звернулась до міністра оборони США Ллойда Остіна із закликом передати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Про це розповів народний депутат України Єгор Чернєв з комітету Верховної ради з питань нацбезпеки.

"Група конгресменів від обох партій після зустрічі з нашою делегацією в Мюнхені за нашим проханням звернулася до глави Пентагону із закликом передати Україні ракети ATACMS.Сподіваюся, після надання Україні ракет ATACMS в Шольца не залишиться ані аргументів проти, ані простору для маневру. Якщо йому потрібен якийсь додатковий сигнал — спробуємо його забезпечити", — ідеться у повідомленні Чернєва.

Нардеп підкреслив, що ідеться саме про далекобійні ракети ATACMS, які летять майже на 300 кілометрів.

"Минулого разу саме так спрацювала схема з Leopard після анонсу передачі нам Abams. Підтримка в Конгресі по цьому питанню у нас є. Чекаємо, що відповість Білий дім та Пентагон. Маємо пробувати всі методи. Слова "неможливо" існувати не повинно", — додає він.