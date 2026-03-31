кремль фактично відмовився від Великоднього перемир’я

кремль фактично відмовився від Великоднього перемир’я
Там не бачать чіткої пропозиції щодо перемир’я на Великдень і закликали Київ ухвалювати рішення, які мають привести до "миру".

Речник кремля Дмитро Пєсков заявив, що москва не бачить чіткої ініціативи щодо перемир’я на Великдень і закликав Україну зосередитися на "досягненні миру", а не тимчасовому припиненні вогню.

За його словами, москва "не побачила чітко сформульованої ініціативи" та розцінює заяви Києва як загальну готовність до тимчасового припинення бойових дій.

Водночас представник кремля закликав українську владу ухвалювати рішення, які, за його словами, мають привести до "миру, а не перемир’я".

Пєсков також заявив, що Україні нібито "потрібне будь-яке перемир’я", та повторив тезу про просування російських військ уздовж лінії фронту. 

Він додав, що Київ має "своєчасно ухвалити рішення", інакше, за його словами, "ціна буде вищою".

30 березня президент України Володимир Зеленський заявив про готовність Києва до припинення вогню з росією на час Великодніх свят, водночас наголосивши на необхідності повноцінного і довготривалого миру без втрати суверенітету.

 

росія сподівалася, що зима поставить Україну на коліна. Проте армія дронів України зробила неймовірне – Макс Бут
Технології
Переклад iPress – 31 березня 2026, 16:04
Війну з Іраном використали для наживи. Трампа треба розслідувати через торгівлю державними таємницями – Браян Бойтлер
Політика
Переклад iPress – 31 березня 2026, 12:32
Війни на виснаження починаються з економіки. Україна створила найсерйознішу загрозу російському експорту нафти з початку війни – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Переклад iPress – 31 березня 2026, 08:08
Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Політика
Переклад iPress – 30 березня 2026, 15:24
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Cуспільство
Переклад iPress – 30 березня 2026, 11:56
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Переклад iPress – 30 березня 2026, 07:31
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Політика
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
