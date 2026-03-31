кремль фактично відмовився від Великоднього перемир’я

Там не бачать чіткої пропозиції щодо перемир’я на Великдень і закликали Київ ухвалювати рішення, які мають привести до "миру".

Речник кремля Дмитро Пєсков заявив, що москва не бачить чіткої ініціативи щодо перемир’я на Великдень і закликав Україну зосередитися на "досягненні миру", а не тимчасовому припиненні вогню.

За його словами, москва "не побачила чітко сформульованої ініціативи" та розцінює заяви Києва як загальну готовність до тимчасового припинення бойових дій.

Водночас представник кремля закликав українську владу ухвалювати рішення, які, за його словами, мають привести до "миру, а не перемир’я".

Пєсков також заявив, що Україні нібито "потрібне будь-яке перемир’я", та повторив тезу про просування російських військ уздовж лінії фронту.

Він додав, що Київ має "своєчасно ухвалити рішення", інакше, за його словами, "ціна буде вищою".

30 березня президент України Володимир Зеленський заявив про готовність Києва до припинення вогню з росією на час Великодніх свят, водночас наголосивши на необхідності повноцінного і довготривалого миру без втрати суверенітету.