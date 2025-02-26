кремль пропонував США корисні копалини з української окупованої території

Відбулось це на двосторонній зустрічі країн у Саудівській Аравії.

ростійська сторона пропонувала Білому дому корисні копалини з тимчасово окупованих територій України.

Про це повідоляє телеканал NBC News.

Власні джерела видання розказали, що пропозиція надійшла американській стороні ще під час перемовин у Саудівській Аравії.

Варіанти, які москва підготувала для обговорення з американськими чиновниками, включали надання адміністрації Трампа доступу до корисних копалин в Донецькій і Запорізькій областях.

Адміністрація Трампа не взяла на себе зобов'язання укласти американо-російську угоду про рідкісноземельні корисні копалини, однау і не виключила такої можливості.

Також у путіна заявляли, що росія готова постачати до США до 2 мільйонів тонн алюмінію на рік. На його думку, це б допомогло стабілізувати ціни на тамтешньому ринку.

Нагадаємо, що України на переговорах не було. Хоча Саудівська Аравія хотіла присутності українців на переговорах, а США і росія були проти.