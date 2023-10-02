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Кулеба озвучив два фокуси, на яких треба сконцентрувати 12-й пакет санкцій ЄС проти рф

02 жовтня 2023, 20:25
Кулеба озвучив два фокуси, на яких треба сконцентрувати 12-й пакет санкцій ЄС проти рф
Фото: Укрінформ
Необхідно сконцентрувати обмеження проти оборонної промисловості росії та обходу чинних санкцій.

Європейському союзу необхідно почати предметну розмову щодо 12-го пакету санкцій проти рф.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Він сказав, що наразі більше не може бути якихось пояснень, чому не ухвалюється 12-й пакет санкцій ЄС проти росії.

"Ми закликали Європейський союз розпочати предметну роботу над цим пакетом, ми вважаємо, що має бути два ключових фокуси в цьому пакеті", - сказав міністр.

За словами Кулеби, треба протидіяти обходу вже запроваджених санкцій. А по-друге, це нові санкції які насамперед мають торкнутися оборонної індустрії російської федерації, яка виготовляє ракети, виготовляє дрони. За допомогою них вона атакує та знищує українські міста.

"Є всі підстави серйозно поглянути на санкції проти ядерної індустрії росії і сьогодні багато міністрів говорили про загрозу російської дезінформації", - сказав Кулеба.

Саме тому Україна вважає, що потрібно продовжувати санкціонувати російських пропагандистів. Кулеба сказав, що готовий до плідної та конструктивної роботи з Європейським союзом на цьому напрямі.

 

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