ПОЛІТИКА

Кислиця закликав Європу серйозно реагувати на гібридну загрозу з боку росії

04 жовтня 2025, 13:32
Кислиця закликав Європу серйозно реагувати на гібридну загрозу з боку росії
Фото: ukrinform.ua
Кислиця заявив, що кремль вже веде війну з Європою.

Європа має серйозно поставитися до загрози з боку росії, яка вже веде проти неї гібридну війну. кремль продовжує провокувати країни ЄС атаками дронів і кібератаками та готує нову хвилю ескалації.

Про це заявив перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця, повідомляє The Guardian.

Заступник міністра закордонних справ України заявив, що Європі потрібно "серйозно поставитися" до екзистенційної загрози, яку їй становить росія, попередивши, що російський диктатор владімір путін "ескалюватиме ескалацію".

Кислиця заявив, що кремль вже веде війну з Європою. Він сказав, що нещодавні вторгнення росії за допомогою безпілотників проти кількох країн ЄС були добре прорахованими та спробою "зсунути червоні лінії".

"Я впевнений, що путін отримує емоційне, якщо не фізичне, задоволення, принижуючи Захід, демонструючи те, що він сприймає як свою надсилу", - сказав Кислиця.

Він додав, що безрозсудні дії російського диктатора ризикують викликати ворожість у Білого дому, який, схоже, охолоджує до нього ставлення. 

"Це бумеранг", - наголосив Кислиця.

Він припустив, що подальші дії росії залежатимуть від того, чи продемонструють Європа та адміністрація президента США Дональда Трампа колективну рішучість. 

Без рішучої трансатлантичної відповіді путін, як він передбачив, "ескалуватиме ескалацію", з подальшими діями, спрямованими на дезорієнтацію та паралізацію континенту.

Нагадаємо, що Фінляндія попереджає Європу про терміновість посилення оборони. Міністр оборони Антті Хяккянен вважає, що Європі терміново потрібно думати про посилення оборони, не затягуючи проєкти в часі. Він заявив, що континент має терміново зміцнити можливості протидії російським безпілотникам. За його словами, москва наростила їхнє виробництво після скорочення запасів ракет, і це змінило характер загроз.

війнаВладімір ПутіндрониЄвросоюзКислицяросія загроза

