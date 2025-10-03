Фінляндія закликає Європу терміново посилити оборону від дронів росії
Фінляндія попереджає Європу про терміновість посилення оборони. Міністр оборони Антті Хяккянен вважає, що Європі терміново потрібно думати про посилення оборони, не затягуючи проєкти в часі. Він заявив, що континент має терміново зміцнити можливості протидії російським безпілотникам. За його словами, москва наростила їхнє виробництво після скорочення запасів ракет, і це змінило характер загроз.
Про це пише Euronews.
Виступаючи на саміті в Копенгагені, Хяккянен наголосив, що Європа стикається з новими викликами через нещодавні порушення повітряного простору Польщі та Данії. Міністр наголосив на високій вартості боротьби з безпілотниками і ризиках для мирних жителів під час їх нейтралізації над цивільними районами. "Дуже складно збити дрон без супутнього збитку, особливо поруч з аеропортом", — сказав він.
Фінський міністр додав, що росія традиційно використовує слабкість Заходу. "Якщо вони вважають, що ми роз'єднані або не в кращій формі, то починають діяти. Саме так було у 2014 і 2022 роках", — заявив Хяккянен.
Для відповіді на загрози в Європі реалізується проєкт так званої "стіни проти безпілотників", який підтримує Єврокомісія. Він передбачає об'єднання систем виявлення і ураження вздовж кордонів щонайменше десяти країн, включно з Фінляндією, Естонією, Латвією, Литвою і Польщею. "Це система систем — розвідка, сенсори та оборонні комплекси, інтегровані на тисячі кілометрів", — пояснив Свен Крук з німецької компанії Quantum Systems.
Це центральний елемент європейського оборонного плану на найближчі роки, але вже виникли розбіжності з приводу термінів його введення в експлуатацію — серед країн ЄС і НАТО немає єдиної думки про терміни. Прем'єр Латвії Евіка Сіліня вважає, що "стіну" можна побудувати за рік-півтора. Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оцінює мінімальні терміни в три-чотири роки.
Незважаючи на розбіжності, у Брюсселі та штаб-квартирі НАТО впевнені: за серією інцидентів у небі стоїть росія, яка веде гібридну війну, включно з дезінформацією та кібератаками.
Хяккянен наголосив на необхідності негайного збільшення оборонних витрат. За наполяганням президента США Дональда Трампа союзники по НАТО погодилися підняти їх з 2 % до 5 % ВВП. З них 3,5 % мають іти на базові військові потреби, ще 1,5 % — на додаткові витрати безпеки.
"Не можна чекати десять років. Європа повинна почати виконувати зобов'язання з оборонних витрат негайно", — заявив міністр.