Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Фінляндія закликає Європу терміново посилити оборону від дронів росії

03 жовтня 2025, 20:58
Фінляндія закликає Європу терміново посилити оборону від дронів росії
Фото: korrespondent.net
У Брюсселі та штаб-квартирі НАТО впевнені: за інцидентами в небі стоїть росія, яка веде гібридну війну, включно з дезінформацією та кібератаками.

Фінляндія попереджає Європу про терміновість посилення оборони. Міністр оборони Антті Хяккянен вважає, що Європі терміново потрібно думати про посилення оборони, не затягуючи проєкти в часі. Він заявив, що континент має терміново зміцнити можливості протидії російським безпілотникам. За його словами, москва наростила їхнє виробництво після скорочення запасів ракет, і це змінило характер загроз.

Про це пише Euronews.

Виступаючи на саміті в Копенгагені, Хяккянен наголосив, що Європа стикається з новими викликами через нещодавні порушення повітряного простору Польщі та Данії. Міністр наголосив на високій вартості боротьби з безпілотниками і ризиках для мирних жителів під час їх нейтралізації над цивільними районами. "Дуже складно збити дрон без супутнього збитку, особливо поруч з аеропортом", — сказав він.

Фінський міністр додав, що росія традиційно використовує слабкість Заходу. "Якщо вони вважають, що ми роз'єднані або не в кращій формі, то починають діяти. Саме так було у 2014 і 2022 роках", — заявив Хяккянен.

Для відповіді на загрози в Європі реалізується проєкт так званої "стіни проти безпілотників", який підтримує Єврокомісія. Він передбачає об'єднання систем виявлення і ураження вздовж кордонів щонайменше десяти країн, включно з Фінляндією, Естонією, Латвією, Литвою і Польщею. "Це система систем — розвідка, сенсори та оборонні комплекси, інтегровані на тисячі кілометрів", — пояснив Свен Крук з німецької компанії Quantum Systems.

Це центральний елемент європейського оборонного плану на найближчі роки, але вже виникли розбіжності з приводу термінів його введення в експлуатацію — серед країн ЄС і НАТО немає єдиної думки про терміни. Прем'єр Латвії Евіка Сіліня вважає, що "стіну" можна побудувати за рік-півтора. Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оцінює мінімальні терміни в три-чотири роки.

Незважаючи на розбіжності, у Брюсселі та штаб-квартирі НАТО впевнені: за серією інцидентів у небі стоїть росія, яка веде гібридну війну, включно з дезінформацією та кібератаками.

Хяккянен наголосив на необхідності негайного збільшення оборонних витрат. За наполяганням президента США Дональда Трампа союзники по НАТО погодилися підняти їх з 2 % до 5 % ВВП. З них 3,5 % мають іти на базові військові потреби, ще 1,5 % — на додаткові витрати безпеки.

"Не можна чекати десять років. Європа повинна почати виконувати зобов'язання з оборонних витрат негайно", — заявив міністр.

дрониФінляндіяЄвросоюзвійна в Україніросія загроза

Останні матеріали

Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Політика
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 16:29
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Політика
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 12:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється