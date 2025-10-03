Фінляндія закликає Європу терміново посилити оборону від дронів росії

У Брюсселі та штаб-квартирі НАТО впевнені: за інцидентами в небі стоїть росія, яка веде гібридну війну, включно з дезінформацією та кібератаками.

Фінляндія попереджає Європу про терміновість посилення оборони. Міністр оборони Антті Хяккянен вважає, що Європі терміново потрібно думати про посилення оборони, не затягуючи проєкти в часі. Він заявив, що континент має терміново зміцнити можливості протидії російським безпілотникам. За його словами, москва наростила їхнє виробництво після скорочення запасів ракет, і це змінило характер загроз.

Про це пише Euronews.

Виступаючи на саміті в Копенгагені, Хяккянен наголосив, що Європа стикається з новими викликами через нещодавні порушення повітряного простору Польщі та Данії. Міністр наголосив на високій вартості боротьби з безпілотниками і ризиках для мирних жителів під час їх нейтралізації над цивільними районами. "Дуже складно збити дрон без супутнього збитку, особливо поруч з аеропортом", — сказав він.

Фінський міністр додав, що росія традиційно використовує слабкість Заходу. "Якщо вони вважають, що ми роз'єднані або не в кращій формі, то починають діяти. Саме так було у 2014 і 2022 роках", — заявив Хяккянен.

Для відповіді на загрози в Європі реалізується проєкт так званої "стіни проти безпілотників", який підтримує Єврокомісія. Він передбачає об'єднання систем виявлення і ураження вздовж кордонів щонайменше десяти країн, включно з Фінляндією, Естонією, Латвією, Литвою і Польщею. "Це система систем — розвідка, сенсори та оборонні комплекси, інтегровані на тисячі кілометрів", — пояснив Свен Крук з німецької компанії Quantum Systems.

Це центральний елемент європейського оборонного плану на найближчі роки, але вже виникли розбіжності з приводу термінів його введення в експлуатацію — серед країн ЄС і НАТО немає єдиної думки про терміни. Прем'єр Латвії Евіка Сіліня вважає, що "стіну" можна побудувати за рік-півтора. Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оцінює мінімальні терміни в три-чотири роки.

Незважаючи на розбіжності, у Брюсселі та штаб-квартирі НАТО впевнені: за серією інцидентів у небі стоїть росія, яка веде гібридну війну, включно з дезінформацією та кібератаками.

Хяккянен наголосив на необхідності негайного збільшення оборонних витрат. За наполяганням президента США Дональда Трампа союзники по НАТО погодилися підняти їх з 2 % до 5 % ВВП. З них 3,5 % мають іти на базові військові потреби, ще 1,5 % — на додаткові витрати безпеки.

"Не можна чекати десять років. Європа повинна почати виконувати зобов'язання з оборонних витрат негайно", — заявив міністр.