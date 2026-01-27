Китай готовий посилити військову координацію з росією

Китай і росія планують тісніше координувати дії.

27 січня міністр оборони Китаю Дун Цзюнь повідомив своєму російському колезі, що Пекін готовий посилити стратегічну координацію з москвою та спільно покращити свою здатність реагувати на ризики та виклики, повідомили державні ЗМІ.

Про це пише Reuters.

"Китай готовий співпрацювати з росією, щоб сумлінно реалізувати важливий консенсус, досягнутий главами двох держав, посилити стратегічну координацію, збагатити зміст співпраці та вдосконалити механізми обміну", — заявив Дун під час відеоконференції з міністром оборони росії Андрєєм Бєлоусовим.