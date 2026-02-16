Китай хоче розгорнути 203 тисячі супутників на низькій навколоземній орбіті

Експерти припускають, значна частина заявлених апаратів може бути "паперовою", проте навіть проєкти створюють перешкоди для конкурентів.

Китай заявив про амбітні плани розгорнути до середини 2030-х років угруповання з 203 тисяч супутників. Відповідні документи були подані до International Telecommunication Union (ITU).

Якщо ці наміри реалізуються, масштаб перевершить нинішні проєкти американських мільярдерів.

Для порівняння: мережа SpaceX - Starlink - уже налічує майже 10 тисяч супутників, тоді як сузір’я Kuiper від Amazon має зрештою складатися з 3 232 апаратів. Втім, попри гучні цифри, експерти вважають, що Китай наразі скоріше намагається стримати лідера ринку, ніж реально готується до запуску такої кількості апаратів, зазначає Bloomberg.

Йдеться, що кількість об’єктів на орбіті Землі зростає рекордними темпами. Завдяки багаторазовим ракетам, зокрема Falcon 9, а також розвитку легших і дешевших компонентів, вартість запусків суттєво знизилася. З 2020 року число супутників на орбіті зросло вчетверо - до понад 16 тисяч. Лише SpaceX щороку додає більш як 2000 нових апаратів.