Китай може покласти край війні в Україні та поставити путіна на місце – Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Китай докласти зусиль для припинення війни росії проти України, чинячи тиск на рф із цією метою.

"Країна, яка могла б покласти край війні і поставити путіна на місце, - це Китай", - заявив він.

За словами Сікорського, росія є "економічним васалом Китаю":

Зараз же, як зазначив польський міністр, президент росії путін тягне час і серйозно налаштований підпорядкувати собі всю Україну.

"Він усе ще переконаний, що може перемогти", - додав Сікорський.