Китай може покласти край війні в Україні та поставити путіна на місце – Сікорський
17 травня 2025, 17:21
Фото: з вільного доступу
росія є "економічним васалом Китаю", - зазначив міністр закордонних справ Польщі
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Китай докласти зусиль для припинення війни росії проти України, чинячи тиск на рф із цією метою.
Про це передає Tagesspiegel.
"Країна, яка могла б покласти край війні і поставити путіна на місце, - це Китай", - заявив він.
За словами Сікорського, росія є "економічним васалом Китаю":
Зараз же, як зазначив польський міністр, президент росії путін тягне час і серйозно налаштований підпорядкувати собі всю Україну.
"Він усе ще переконаний, що може перемогти", - додав Сікорський.