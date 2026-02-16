Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Китай нарощує імпорт російської нафти до рекордних обсягів

16 лютого 2026, 21:21
Китай нарощує імпорт російської нафти до рекордних обсягів
Фото: з вільного доступу
Поставки зростають вже третій місяць поспіль на тлі падіння попиту з боку Індії, яка раніше була ключовим покупцем російської нафти.

Експорт нафти росії до Китаю невпинно зростає і вже в лютому може встановити новий історичний рекорд. Причина полягає у знижках на російську нафту та скорочення закупівель з боку Індії.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з попередніми оцінками аналітиків з Vortexa Analytics і Kpler, у поточному місяці Китай імпортує більше ніж 2,07-2,08 млн барелів російської нафти на добу. Для порівняння, у січні ці показники становили близько 1,7 млн барелів.

Поставки зростають вже третій місяць поспіль на тлі падіння попиту з боку Індії, яка раніше була ключовим покупцем російської нафти.

Західні санкції та переговори зі США змусили Нью-Делі скоротити імпорт до приблизно 1,16 млн барелів на добу, що є мінімумом за останні два роки. Це змусило країну-агресорку спішно переорієнтовуватися на китайський ринок.

Для підвищення продажів росіяни пропонують нафту марки Urals зі знижкою 9-11 доларів за барель відносно еталонної ціни Brent. Така різниця є однією з найбільших за останні роки і зробила російську сировину особливо привабливою для китайських незалежних нафтопереробних заводів.

До поставок суміші ESPO додалися й інші російські сорти, зокрема "Сокол" і "Варандей", що посилило конкуренцію на ринку Азії, включно з поставками з Ірану.

За словами експертів, Китай фактично став "головним рятівником нафтового експорту" росії, дозволяючи їй компенсувати втрати від санкцій і отримувати доходи в умовах глобального тиску.

КитайвійнаІндіясанкціїнафта рф

Останні матеріали

Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію.
Політика
Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію. "Маємо запевнити, що переозброєння не є войовничістю" – Річард Найтон і Карстен Бройер
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 14:35
Стратегія на виснаження починає працювати. росія не встигає заміщати втрати – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегія на виснаження починає працювати. росія не встигає заміщати втрати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 12:06
Західні країни бачать наближення Третьої світової війни. Спокійні лише німці – Politico
Політика
Західні країни бачать наближення Третьої світової війни. Спокійні лише німці – Politico
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 07:58
Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Політика
Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 14:13
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 12:29
На порозі Мюнхенської безпекової конференції. Персональні дані – нове поле битви за демократію – Френк Х. Маккорт-молодший
Політика
На порозі Мюнхенської безпекової конференції. Персональні дані – нове поле битви за демократію – Френк Х. Маккорт-молодший
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 08:01
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 16:35
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Бізнес & Фінанси
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 12:30
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється