Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Китай створив ракету, що загрожує авіації США

01 лютого 2026, 11:57
Китай створив ракету, що загрожує авіації США
Фото: Getty Images
Цдеться про зброю, здатну кардинально змінити баланс сил у повітрі.
Китай несподівано "засвітив" нову далекобійну ракету PL-17 із дальністю до 500 км. Опубліковане фото спричинило занепокоєння у США, адже йдеться про зброю, здатну кардинально змінити баланс сил у повітрі.
 
Про це повідомляє Defense Express.
 
Як зазначає видання, у США звернули увагу на нетипову для Китаю відкритість - детальні зображення ракети фактично не приховуються, попри традиційну закритість Пекіна в питаннях нових озброєнь.
 
PL-17 - не зовсім нова розробка. Перші якісні знімки цієї ракети з’явилися ще у 2016 році, коли винищувач Shenyang J-16 ніс дві невідомі на той момент ракети. Офіційно ж фото PL-17 було оприлюднене лише у 2023 році. За оцінками експертів, ракета фактично існує близько десяти років і за цей час могла стати масовою та інтегруватися на різні носії.
 
За наявними даними, дальність пуску PL-17 оцінюється у 300–500 кілометрів. Такий показник забезпечується двохімпульсним двигуном, що й пояснює значні габарити ракети. Довжина PL-17 становить близько 6 метрів, що майже на два метри більше, ніж у американської AIM-120 або її китайського аналога PL-15.
 
Китайська ракета має власну радіолокаційну головку самонаведення, однак на максимальних дистанціях цього недостатньо. Для ефективного ураження цілі PL-17 потребує постійного оновлення даних про точку зустрічі. Забезпечувати таку інформацію мають насамперед літаки далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛВ), що є ключовим елементом концепції застосування цієї зброї.
 
Аналітики зазначають, що PL-17 навряд чи є оптимальним засобом для знищення маневрових винищувачів на максимальних дальностях. Натомість її основне призначення - ураження літаків ДРЛВ, повітряних танкерів та інших великих повітряних бортів. Особливу увагу експерти приділяють можливості атакувати паливозаправники, без яких бойова авіація США втрачає значну частину ефективності.
 
У Defense Express наголошують: ураження повітряних танкерів може суттєво обмежити здатність США проводити далекі авіаційні операції, багатогодинні патрулювання та швидку концентрацію сил у небі. У такому разі значна частина американської авіації буде змушена діяти з обмеженої кількості передових авіабаз, які перебувають у зоні ураження китайських ракет.
 
"І хоча у США наразі вже є аналогічні далекобійні ракети - AIM-174B, конвертовані у ракети повітряного бою SM-6, що повинні мати дальність у 500+ км, існує питання кількості цих засобів. А також того, що китайські повітряні сили на тихоокеанському повітряному театрі бойових дій мають коротке та міцне континентальне плече логістики, що жодними ракетами не виправиш", - зазначається в матеріалі.

 

СШАавіаціявійна в Україні

Останні матеріали

Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Технології
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Переклад iPress – 30 січня 2026, 16:48
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 30 січня 2026, 14:57
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Політика
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2026, 12:48
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Політика
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Переклад iPress – 29 січня 2026, 16:41
Виправдання Трампа.
Політика
Виправдання Трампа. "Ніколи не винен", хоча саме він несе відповідальність – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2026, 12:52
Повернення
Політика
Повернення "войовничих вовків" Китаю. Сигнал сили чи симптом внутрішньої кризи? – RUSI
Переклад iPress – 29 січня 2026, 08:09
Остерігайтеся
Політика
Остерігайтеся "формули Анкориджа". росія вигадала угоду з США, щоб приховати свою зневагу до мирних переговорів – CNN
Переклад iPress – 28 січня 2026, 15:59
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Політика
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Переклад iPress – 28 січня 2026, 11:54
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється