Китай створив ракету, що загрожує авіації США

Китай несподівано "засвітив" нову далекобійну ракету PL-17 із дальністю до 500 км. Опубліковане фото спричинило занепокоєння у США, адже йдеться про зброю, здатну кардинально змінити баланс сил у повітрі.

Про це повідомляє Defense Express.

Як зазначає видання, у США звернули увагу на нетипову для Китаю відкритість - детальні зображення ракети фактично не приховуються, попри традиційну закритість Пекіна в питаннях нових озброєнь.

PL-17 - не зовсім нова розробка. Перші якісні знімки цієї ракети з’явилися ще у 2016 році, коли винищувач Shenyang J-16 ніс дві невідомі на той момент ракети. Офіційно ж фото PL-17 було оприлюднене лише у 2023 році. За оцінками експертів, ракета фактично існує близько десяти років і за цей час могла стати масовою та інтегруватися на різні носії.