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Китай та росія допомагають КНДР розширювати її військовий потенціал – Пентагон

14 листопада 2023, 09:57
Китай та росія допомагають КНДР розширювати її військовий потенціал – Пентагон
Глава Пентагону США Ллойд Остін
Напередодні лідери США, Японія та Південна Корея підтвердили те, що КНДР постачає росії військову техніку та боєприпаси, Пхеньян може отримати технології для ядерних та балістичних ракет.

Держави-члени ООН, які забезпечують дотримання перемир'я у Корейській війні, стурбовані тим, що Китай та рф допомагають Північній Кореї розширювати її військовий потенціал, дозволяючи Пхеньяну обходити санкції ООН.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє Reuters.

"Ми глибоко занепокоєні тим, що Китай і росія допомагають КНДР розширювати свої можливості, і дозволяють їй ухилятися від санкцій Ради Безпеки ООН", - сказав Остін на зустрічі міністрів оборони та представниками 17 країн, які входять до складу Командування ООН – органу, що спостерігає за перемир'ям.

Він також зазначив, що США та інші країни-члени ООН стурбовані нещодавнім зростанням військової співпраці між росією та КНДР, а також передачі Північною Кореєю озброєння росії, яке використовується у вторгненні в Україну.

Нагадаємо, 17 країн-членів Командування ООН, у тому числі США, Британія, Австралія та Туреччина, направили війська або надали медичну допомогу під час Корейської війни 1950-53 років. Створене в 1950 році, Командування ООН було уповноважено відновлювати мир і забезпечувати дотримання перемир'я, одночасно виступаючи як канал зв'язку з Північною Кореєю. Його очолює командувач американськими військовими, які дислокуються у Південній Кореї.

Північна Корея раніше назвала Командування ООН "інструментом конфронтації США", який не має нічого спільного з Організацією Об'єднаних Націй, та "незаконною військовою організацією", яку необхідно розпустити, щоб запобігти початку нової війни на Корейському півострові.

ПентагонКНДРОстінвійна в Україніросія окупанти

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