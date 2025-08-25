Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Китай відреагував на інформацію в ЗМІ про відправку миротворців до України

25 серпня 2025, 13:13
Китай відреагував на інформацію в ЗМІ про відправку миротворців до України
Фото: з вільного доступу
В КНР спростували будь-які плани щодо відправки миротворців до України
Речник Міністерства закордонних справ Китаю Ґо Цзякунь спростував будь-які плани щодо відправки миротворців до України. Він підкреслив, що "позиція країни незмінна та чітка".
 
Про це повідомляє Global Times у соцмережі Х.
 
Німецьке видання Die Welt повідомило, що нібито дипломатичні представники окремих країн ЄС заявляли про готовність Китаю взяти участь у міжнародній миротворчій місії в Україні. Це викликало сплеск обговорень у медіа та соцмережах, де одразу почали ширитися припущення про зміну політики Пекіна.
 
"Повідомлення про те, що Китай обговорює миротворчу місію в Україні, повністю не відповідають дійсності. Наша позиція є чіткою та послідовною", - спростував чутки Ґо Цзякунь.
 
Таким чином, Китай офіційно відкинув будь-які спекуляції щодо направлення своїх військових до України.
