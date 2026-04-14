Лавров прибув до Пекіна для обговорення війни в Україні та Близького Сходу

Переговори в Китаї охоплюють питання глобальної безпеки.

Міністр закордонних справ росії Сєргєй Лавров прибув до Китаю 14 квітня для переговорів щодо воєн в Україні та Ірані, а також двосторонніх відносин. Очікується зустріч Лаврова з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.

Про це пише Reuters.

"Очікується ґрунтовний обмін думками щодо низки "гарячих тем" та регіональних питань, включаючи українську кризу та ситуацію на Близькому Сході", — йдеться у заяві МЗС росії.

Міністерство додало, що Лавров і Ван Ї обговорять двосторонню співпрацю та співпрацю на багатосторонніх форумах, таких як Організація Об'єднаних Націй, БРІКС, Шанхайська організація співробітництва, G20 та Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво.