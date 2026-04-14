Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Лавров прибув до Пекіна для обговорення війни в Україні та Близького Сходу

14 квітня 2026, 12:45
Фото: ТАСС
Переговори в Китаї охоплюють питання глобальної безпеки.

Міністр закордонних справ росії Сєргєй Лавров прибув до Китаю 14 квітня для переговорів щодо воєн в Україні та Ірані, а також двосторонніх відносин. Очікується зустріч Лаврова з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.

Про це пише Reuters.

"Очікується ґрунтовний обмін думками щодо низки "гарячих тем" та регіональних питань, включаючи українську кризу та ситуацію на Близькому Сході", — йдеться у заяві МЗС росії.

Міністерство додало, що Лавров і Ван Ї обговорять двосторонню співпрацю та співпрацю на багатосторонніх форумах, таких як Організація Об'єднаних Націй, БРІКС, Шанхайська організація співробітництва, G20 та Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво.

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється