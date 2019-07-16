Легкоатлетка Юлія Левченко: Виграла чемпіонат Європи, а в аеропорту мене не зустрів жоден журналіст

"Я навіть не до себе уваги прошу, а до спорту в цілому"

Українська легкоатлетка, що спеціалізується на стрибках у висоту поділилася думкою про свою популярність.

"Ось повернулася з переможного чемпіонату Європи. З журналістів в аеропорту мене не зустрів одно ніхто. Тому задирати носа не від чого. Я навіть не до себе уваги прошу, а до спорту в цілому. Діти повинні бачити на телебаченні спорт, в них повинні бути живі герої. Тоді у нашого спорту буде майбутнє", - сказала Левченко в інтерв'ю виданню "Главком".

Нагадаємо, що українська легкоатлетка Юлія Левченко минулої суботи доповнила колекцію перемог ще одним титулом – вдруге стала чемпіонкою Європи серед спортсменок, не старших 23 років.