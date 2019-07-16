СПОРТ НОВИНИУкраїнська легкоатлетка, що спеціалізується на стрибках у висоту поділилася думкою про свою популярність.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Легкоатлетка Юлія Левченко: Виграла чемпіонат Європи, а в аеропорту мене не зустрів жоден журналіст
"Я навіть не до себе уваги прошу, а до спорту в цілому"
Юлія Левченко. Фото: UkrMedia
"Ось повернулася з переможного чемпіонату Європи. З журналістів в аеропорту мене не зустрів одно ніхто. Тому задирати носа не від чого. Я навіть не до себе уваги прошу, а до спорту в цілому. Діти повинні бачити на телебаченні спорт, в них повинні бути живі герої. Тоді у нашого спорту буде майбутнє", - сказала Левченко в інтерв'ю виданню "Главком".
Нагадаємо, що українська легкоатлетка Юлія Левченко минулої суботи доповнила колекцію перемог ще одним титулом – вдруге стала чемпіонкою Європи серед спортсменок, не старших 23 років.
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