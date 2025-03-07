Лідери ЄС не ухвалили рішення про виділення 20 млрд євро для України – Politico

На заваді традиційно стала позиція прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Лідери ЄС не досягли згоди щодо виділення Україні пакету допомоги в розмірі 20 млрд євро на саміті у Брюсселі 6 березня.

Як зазначає видання, перед зустріччю лідерів очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас запропонувала виділити принаймні 20 мільярдів євро військової допомоги від ЄС у 2025 році. На заваді традиційно стала позиція прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

“Дискусія щодо оборони тривала майже 10 годин, і лідери обговорювали, як профінансувати нарощування оборони на 800 мільярдів євро та скільки своїх інвестицій витратити на європейські джерела, а не на джерела поза ЄС. Однак, за словами одного дипломата ЄС, переговори щодо України були завершені приблизно за 15 хвилин. Цим все сказано", - написало Politico.