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Лідери ЄС не ухвалили рішення про виділення 20 млрд євро для України – Politico

07 березня 2025, 08:55
Лідери ЄС не ухвалили рішення про виділення 20 млрд євро для України – Politico
На заваді традиційно стала позиція прем'єра Угорщини Віктора Орбана.
Лідери ЄС не досягли згоди щодо виділення Україні пакету допомоги в розмірі 20 млрд євро на саміті у Брюсселі 6 березня. 
 
Про це повідомляє Politico. 
 
Як зазначає видання, перед зустріччю лідерів очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас запропонувала виділити принаймні 20 мільярдів євро військової допомоги від ЄС у 2025 році. На заваді традиційно стала позиція прем'єра Угорщини Віктора Орбана. 
 
Дискусія щодо оборони тривала майже 10 годин, і лідери обговорювали, як профінансувати нарощування оборони на 800 мільярдів євро та скільки своїх інвестицій витратити на європейські джерела, а не на джерела поза ЄС. Однак, за словами одного дипломата ЄС, переговори щодо України були завершені приблизно за 15 хвилин. Цим все сказано", - написало Politico.  
 
При цьому декілька країн Європейського Союзу за результатами саміту взяли на себе зобов'язання щодо виділення Україні до 15 мільярдів євро додаткової допомоги. Зокрема, Норвегія пообіцяла збільшити пряму військову допомогу Україні до 8 мільярдів євро на 2025 рік, більш ніж удвічі перевищивши свої попередні зобов’язання.
 
Джерела Politico зазначили, що робота над майбутніми пакетами озброєнь продовжуватиметься в рамках “коаліції охочих”, яка потенційно включатиме не членів ЄС, наприклад Сполучене Королівство.

 

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