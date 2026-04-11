Ліван і США просять Ізраїль призупинити атаки по "Хезболлі"

11 квітня 2026, 11:11
Фото: Getty Images
Уряд Лівану та адміністрація Трампа звернулися до Ізраїлю з проханням "призупинити" атаки проти Хезболли до того, як почнуться переговори між Ізраїлем і Ліваном наступного тижня.
 
Про це повідомляє Axios.
 
Як пише видання, наступ Ізраїлю в Лівані став каменем спотикання в переговорах між США та Іраном. Зокрема, Тегеран стверджує, що Ізраїль порушує режим припинення вогню. США ж заперечують, що Ліван входив в угоду про двотижневе перемир'я, але закликали Ізраїль до деескалації.
 
При цьому США, уряд Лівану та Ізраїль не хочуть диктувати будь-які умови в Лівані, які могли б допомогти іранській маріонетці - "Хезболлі". У Бейруті кажуть, що будь-яке припинення вогню має бути результатом переговорів між Ізраїлем та урядом Лівану. Деякі чиновники Ізраїлю згодні з цим і вважають, що в інтересах їхньої країни оголосити "паузу" в контексті переговорів із ліванським урядом.
 
Axios пише, що уряд Лівану через посередників США звернувся до Ізраїлю з проханням зробити "жест" перед зустріччю у вівторок і "призупинити" авіаудари по країні. Зокрема, ліванці запропонували ізраїльтянам повернутися до умов угоди про припинення вогню від листопада 2024 року, і завдавати ударів тільки в разі загроз з боку "Хезболли".
 
Джерела кажуть, що США підтримують прохання Лівану і закликають і Ізраїль прийняти його. Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розглядає цей запит, але поки що не ухвалив рішення.
 
Але видання додає, що згода на припинення вогню була б політично проблематичною для Нетаньяху. Уряд цієї країни волів би вести переговори з Ліваном "під вогнем". Однак друге джерело сказало, що Нетаньяху може погодитися на коротку тактичну паузу в авіаударах.
 
Також Axios повідомило, що, як очікується, наступного тижня прем'єр-міністр Лівану Наваф Салам відвідає Вашингтон і зустрінеться з держсекретарем США Марко Рубіо. Це буде перший двосторонній візит високопоставленого чиновника Лівану до Вашингтона з моменту приходу до влади адміністрації Дональда Трампа.
СШАвійнаЛіван

Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 16:10
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 14:23
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 11:46
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:25
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:05
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 11:11
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 08:01
