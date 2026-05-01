У бюджеті США на 2027 рік немає допомоги Україні

01 травня 2026, 18:24
У бюджеті США на 2027 рік немає допомоги Україні
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
США не передбачили фінансування військової підтримки України через програму USAI.

У проєкті оборонного бюджету США на 2027 фінансовий рік не передбачено фінансування військової допомоги Україні за програмою Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). 

Про це стало відомо під час слухань у Комітеті Сенату США з питань збройних сил.

Під час засідання сенатори запитали представників Пентагону, чи дійсно у бюджетному запиті на 2027 рік відсутнє фінансування цієї програми.

"Так, це правильно. У цьому бюджеті немає фінансування USAI", – підтвердив виконувач обов’язків фінансового керівника Міноборони США Джулс Герст.

USAI є однією з ключових програм військової підтримки України. Вона дозволяє Пентагону замовляти озброєння та техніку для ЗСУ безпосередньо у виробників.

Водночас бюджетний запит адміністрації Трампа на 2027 рік передбачає рекордні витрати на оборону США – близько 1,5 трлн доларів, що приблизно на 50% більше, ніж у поточному році.

Йдеться про початковий варіант бюджету: остаточне рішення ухвалюватиме Конгрес США. Законодавчий процес може тривати кілька місяців, а сам документ зазвичай зазнає змін під час розгляду в Палаті представників і Сенаті. 

Очікується, що фінальну версію бюджету буде ухвалено восени, до початку нового фінансового року 1 жовтня.

 
Останні матеріали

Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Політика
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Переклад iPress – 01 травня 2026, 16:09
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Технології
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 травня 2026, 11:55
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 01 травня 2026, 08:18
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Бізнес & Фінанси
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 14:25
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Політика
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 12:21
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 08:10
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Політика
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 16:09
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 12:41
