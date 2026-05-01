У бюджеті США на 2027 рік немає допомоги Україні

США не передбачили фінансування військової підтримки України через програму USAI.

У проєкті оборонного бюджету США на 2027 фінансовий рік не передбачено фінансування військової допомоги Україні за програмою Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).

Про це стало відомо під час слухань у Комітеті Сенату США з питань збройних сил.

Під час засідання сенатори запитали представників Пентагону, чи дійсно у бюджетному запиті на 2027 рік відсутнє фінансування цієї програми.

"Так, це правильно. У цьому бюджеті немає фінансування USAI", – підтвердив виконувач обов’язків фінансового керівника Міноборони США Джулс Герст.

USAI є однією з ключових програм військової підтримки України. Вона дозволяє Пентагону замовляти озброєння та техніку для ЗСУ безпосередньо у виробників.

Водночас бюджетний запит адміністрації Трампа на 2027 рік передбачає рекордні витрати на оборону США – близько 1,5 трлн доларів, що приблизно на 50% більше, ніж у поточному році.

Йдеться про початковий варіант бюджету: остаточне рішення ухвалюватиме Конгрес США. Законодавчий процес може тривати кілька місяців, а сам документ зазвичай зазнає змін під час розгляду в Палаті представників і Сенаті.

Очікується, що фінальну версію бюджету буде ухвалено восени, до початку нового фінансового року 1 жовтня.