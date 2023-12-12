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Литовський депутат пояснив, чому Україна може вступити в ЄС не раніше 2028 року

12 грудня 2023, 12:59
Литовський депутат пояснив, чому Україна може вступити в ЄС не раніше 2028 року
Пятрас Ауштрявічюс Фото: austrevicius.lt
Це пов’язано з багаторічним бюджетом Євросоюзу.

Литовський євродепутат Пятрас Ауштрявічюс вважає, що найближчий термін вступу України до ЄС за найкращого сценарію – 2028 рік. 

Про це Пятрас Ауштрявічюс сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

Відповідаючи на питання про те, чи реальний вступ України до ЄС раніше, ніж у 2030 році – наприклад, у 2027-му, Ауштрявічюс зауважив, що це дуже залежить від бюджетних процесів у ЄС.

"Євросоюз живе у так званій "багаторічній фінансовій рамці", тобто у межах бюджету, що затверджується на сім років. Чинний бюджет діє до 2027 року, і в ньому немає грошей для України. Україна торік поставила рекорд швидкості, коли подала заявку і отримала статус кандидата. А тепер буде рекордно швидке рішення про відкриття переговорів", – пояснив він.

Навіть за ідеального сценарію, якби Україна пройшла усі процеси рекордно швидко та досягла усіх необхідних критеріїв, з поточним бюджетом Євросоюз не готовий прийняти нового члена.

Лише практика дотацій для сільського господарства, навіть якщо спершу вони будуть мінімальними, означає додаткові мільярди євро.

"Для повноцінного членства України Євросоюз має наперед запланувати ці гроші в бюджеті. Тому я не бачу можливості вступу до 2027 року, навіть якщо переговори про вступ будуть дуже швидкими", – зазначив Ауштрявічюс.

На питання про те, чи реалістичною метою є 2028 рік, депутат відповів, що це було б "дуже великим успіхом", але це означало б, що Україні доведеться здійснити дуже серйозні перетворення у дуже стислі терміни.

Литвавійна в Україніросія окупантивступ в ЄС

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