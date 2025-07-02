Литва обговорить зі США призупинення поставок зброї в Україну на тлі заяви Білого дому

Вільнюс продовжить лобіювати допомогу для України в адміністрації Трампа

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Вільнюс має намір обговорити з адміністрацією президента США Дональда Трампа рішення про призупинення поставок деяких видів озброєння в Україну. Ця заява пролунала у середу, 2 липня 2025 року, після оголошення Білого дому про припинення поставок важливих партій зброї, раніше обіцяних адміністрацією Джо Байдена.

Про це повідомляє Delfi.

"Ми не отримали жодних додаткових сигналів від нової адміністрації про те, що вони мають намір надати додаткову підтримку. Та підтримка, яка надається, надзвичайно важлива, і ми продовжимо вести переговори зі США про деякі системи озброєння, певні ресурси, які дійсно потрібні Україні в плані протиповітряної оборони, ракет систем ППО, але також і про деякі інші сфери", – заявив Будріс.

Литва підтверджує свою підтримку України, запевняючи, що "Литва підтримувала, підтримує і буде підтримувати Україну та закликатиме до цього інших, тому що це справедливо, значуще з погляду інтересів і загалом з погляду моралі, і з усіх інших підстав". Міністр також наголосив, що Литва зобов'язалася підтримувати Україну протягом наступних десяти років і закликатиме до цього інші країни-партнери по ЄС на наступному засіданні Ради у закордонних справах.

Будріс зазначив, що навіть якщо США не відновлять призупинені поставки зброї, інші країни НАТО нададуть суттєву підтримку. Він підкреслив, що без урахування США країни НАТО в сукупності планують виділити цього року €35 млрд, що майже відповідає сумі у €40 млрд, яку зобов'язалися виділити разом зі США на саміті у Вашингтоні рік тому.

Призупинення поставок боєприпасів та іншої військової допомоги, включно із системами ППО, ймовірно, стане ударом для України, яка щосили намагається протистояти одній із найбільших російських ракетних і безпілотних атак за всю війну. У середу Київ заявив, що намагається отримати від Вашингтона конкретну інформацію щодо заяви Білого дому.

"Ми прояснюємо ситуацію. Думаю, все проясниться найближчими днями", – заявив журналістам помічник президента України Дмитро Литвин після того, як Київ викликав американського дипломата та наголосив йому на "критичній важливості" американських військових поставок для захисту від російського вторгнення.