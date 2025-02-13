"Маємо власну зону безпеки на території рф і утримуємо близько пів тисячі квадратних кілометрів" – Сирський
13 лютого 2025, 19:31
Фото Міністерства оборони України
Головнокомандувач ЗСУ відвідав бойові частини на Сумському напрямку.
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський відвідав бойові частини на Сумському напрямку і детально проаналізував оперативну обстановку.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Минулого року ворог мав наміри перетворити цей регіон на “санітарну зону”, планував розвивати наступ на Харків і Суми. Тому ми діяли на випередження та провели власну наступальну операцію, перенісши бойові дії на територію противника в Курській області. Ми зламали ворожі плани. І сьогодні маємо власну зону безпеки на території рф, вздовж кордону України, утримуємо близько пів тисячі квадратних кілометрів та примушуємо росіян переміщувати свої найбільш боєздатні підрозділи з інших напрямків", - зазначив Сирський.
Він поінформував, що під час роботи у штабах мав змогу детально проаналізувати оперативну обстановку на напрямку, розібратися в проблемних питаннях, зокрема - потребах підрозділів в особовому складі, техніці, боєприпасах.
Головнокомандувач вислухав пропозиції командирів на місцях і прийняв необхідні рішення для забезпечення військових необхідними матеріально-технічними засобами.