"Маємо власну зону безпеки на території рф і утримуємо близько пів тисячі квадратних кілометрів" – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ відвідав бойові частини на Сумському напрямку.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський відвідав бойові частини на Сумському напрямку і детально проаналізував оперативну обстановку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Минулого року ворог мав наміри перетворити цей регіон на “санітарну зону”, планував розвивати наступ на Харків і Суми. Тому ми діяли на випередження та провели власну наступальну операцію, перенісши бойові дії на територію противника в Курській області. Ми зламали ворожі плани. І сьогодні маємо власну зону безпеки на території рф, вздовж кордону України, утримуємо близько пів тисячі квадратних кілометрів та примушуємо росіян переміщувати свої найбільш боєздатні підрозділи з інших напрямків", - зазначив Сирський.

Він поінформував, що під час роботи у штабах мав змогу детально проаналізувати оперативну обстановку на напрямку, розібратися в проблемних питаннях, зокрема - потребах підрозділів в особовому складі, техніці, боєприпасах.

Головнокомандувач вислухав пропозиції командирів на місцях і прийняв необхідні рішення для забезпечення військових необхідними матеріально-технічними засобами.