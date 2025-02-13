Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

"Маємо власну зону безпеки на території рф і утримуємо близько пів тисячі квадратних кілометрів" – Сирський

13 лютого 2025, 19:31
Фото Міністерства оборони України
Головнокомандувач ЗСУ відвідав бойові частини на Сумському напрямку.
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський відвідав бойові частини на Сумському напрямку і детально проаналізував оперативну обстановку.
 
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
 
"Минулого року ворог мав наміри перетворити цей регіон на “санітарну зону”, планував розвивати наступ на Харків і Суми. Тому ми діяли на випередження та провели власну наступальну операцію, перенісши бойові дії на територію противника в Курській області. Ми зламали ворожі плани. І сьогодні маємо власну зону безпеки на території рф, вздовж кордону України, утримуємо близько пів тисячі квадратних кілометрів та примушуємо росіян переміщувати свої найбільш боєздатні підрозділи з інших напрямків", - зазначив Сирський.
 
Він поінформував, що під час роботи у штабах мав змогу детально проаналізувати оперативну обстановку на напрямку, розібратися в проблемних питаннях, зокрема - потребах підрозділів в особовому складі, техніці, боєприпасах. 
 
Головнокомандувач вислухав пропозиції командирів на місцях і прийняв необхідні рішення для забезпечення військових необхідними матеріально-технічними засобами. 
війна в Україніросія окупантиСирський

Останні матеріали

Шоу Трампа продовжується. Війна в Україні не може закінчитися інакше, ніж перемогою ЗСУ – Ендрю Таннер
Політика
Шоу Трампа продовжується. Війна в Україні не може закінчитися інакше, ніж перемогою ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 лютого 2025, 16:20
Перетинаючи лінію. Кордони між одним життям та іншим: куди прямують американці – Тімоті Снайдер
Політика
Перетинаючи лінію. Кордони між одним життям та іншим: куди прямують американці – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 13 лютого 2025, 08:09
Як зберегти європейські цінності. Призупинити право голосу Угорщини, щоб врятувати довіру до ЄС – Ґабріелюс Ландсберґіс
Політика
Як зберегти європейські цінності. Призупинити право голосу Угорщини, щоб врятувати довіру до ЄС – Ґабріелюс Ландсберґіс
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 21:02
Найслабша зимова кампанія москви. Біль, який вона відчуває, лише посилюватиметься – Ендрю Таннер
Cуспільство
Найслабша зимова кампанія москви. Біль, який вона відчуває, лише посилюватиметься – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 16:33
Чи можуть європейські війська допомогти захистити безпеку України? З путіним не домовитись, поки він не зазнає більших втрат
Політика
Чи можуть європейські війська допомогти захистити безпеку України? З путіним не домовитись, поки він не зазнає більших втрат
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 12:30
Війна мікросхем. США та Європі слід об'єднати зусилля, щоб перемогти Китай – CEPA
Технології
Війна мікросхем. США та Європі слід об'єднати зусилля, щоб перемогти Китай – CEPA
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 08:48
Політика
"Віддайте нам голову Зеленського". Серед російських пропагандистів зростає ажіотаж – Джулія Девіс
Переклад iPress – 11 лютого 2025, 13:40
Новий план із захоплення російського
Політика
Новий план із захоплення російського "тіньового флоту". Труднощі та можливості – Politico
Переклад iPress – 11 лютого 2025, 10:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється