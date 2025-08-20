Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України

20 серпня 2025, 08:55
Макрон назвав наступні 15 днів
Фото: з вільного доступу
Президент Франції закликав не вірити кремлю "на слово" та готує спільну стратегію з союзниками
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчі два тижні стануть вирішальними для узгодження гарантій безпеки України після мирних переговорів у Вашингтоні.
 
Про це французький лідер заявив в інтерв’ю французькому телеканалу LCI, цитує Politico.
 
"Наступні 15 днів абсолютно критично важливі для нас, щоб завершити роботу з американцями та надати цим гарантіям безпеки змісту", – сказав Макрон.
 
Він підкреслив, що після зустрічей у Білому домі та переговорів Дональда Трампа з путіним на Алясці союзники готові працювати над новими форматами безпеки.
 
"Велика зміна останніх днів полягає в тому, що Трамп визнав необхідність гарантувати безпеку України", – заявив французький президент.
 
За словами Макрона, країни-партнери, зокрема Франція, Велика Британія, Німеччина та Туреччина, готові до "заспокійливих операцій у повітрі, на морі та на суші", проте не на передовій.
 
Водночас він застеріг від поспіху та ілюзій щодо позиції кремля. Макрон наголосив, що майбутня угода має забезпечити Україні відновлення територіальної цілісності та стримування від нової агресії.

 

Французький лідер також припустив, що потенційним майданчиком для тристоронньої зустрічі Зеленського, путіна і Трампа може стати Женева як історично нейтральне місце міжнародних переговорів.

Емануель Макронвійна в Українігарантії безпеки Україніросія окупанти

